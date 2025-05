Dialogo a Roma fra imprenditori italiani e americani su vocazione e dottrina sociale

Roma venerdì 2 maggio, a partire dalle ore 11, con la denominazione “La vocazione dell’imprenditore”, organizzato congiuntamente dall’Istituto Acton e da Ucid Giovani Nazionale, sotto il patrocinio del Dicastero per l’Evangelizzazione. L’evento avrà luogo nel suggestivo Salone dei Piceni della Chiesa Giubilare di San Salvatore in Lauro. Un Dialogo . L'articolo Dialogo a Roma fra imprenditori italiani e americani su vocazione e dottrina sociale è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it - Dialogo a Roma fra imprenditori italiani e americani su vocazione e dottrina sociale Un rinomato incontro si disporrà avenerdì 2 maggio, a partire dalle ore 11, con la denominazione “Ladell’imprenditore”, organizzato congiuntamente dall’Istituto Acton e da Ucid Giovani Nazionale, sotto il patrocinio del Dicastero per l’Evangelizzazione. L’evento avrà luogo nel suggestivo Salone dei Piceni della Chiesa Giubilare di San Salvatore in Lauro. Un. L'articolofrasuè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Dialogo a Roma fra imprenditori italiani e americani su vocazione e dottrina sociale - Un rinomato incontro si disporrà a Roma venerdì 2 maggio, a partire dalle ore 11, con la denominazione “La vocazione dell’imprenditore”, organizzato congiuntamente dall’Istituto Acton e da Ucid Giovani Nazionale, sotto il patrocinio del Dicastero per l’Evangelizzazione. L’evento avrà luogo nel suggestivo Salone dei Piceni della Chiesa Giubilare di San Salvatore in Lauro. Un dialogo […] L'articolo Dialogo a Roma fra imprenditori italiani e americani su vocazione e dottrina sociale è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Meloni e Vance a Roma: il secondo atto del dialogo con Trump per evitare la guerra commerciale - Oggi Roma diventa il palcoscenico di un incontro di alto livello tra la premier italiana Giorgia Meloni e il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance. Questo appuntamento segue di appena un giorno il vertice tra Meloni e il presidente americano Donald Trump, avvenuto ieri nello Studio Ovale della Casa Bianca a Washington. L’incontro di oggi rappresenta una sorta di “secondo atto” di un dialogo strategico, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra Italia e Stati Uniti, evitare una guerra commerciale tra USA e Unione Europea, e affrontare temi cruciali come la difesa e la cooperazione ... 🔗quotidiano.net

Perché aprire una società nel Regno Unito conviene ancora oggi (anche per gli imprenditori italiani) - Nel panorama imprenditoriale europeo, il Regno Unito continua a rappresentare una delle destinazioni più attrattive per chi desidera avviare un’attività all’estero. Nonostante la Brexit abbia modificato alcuni scenari, i vantaggi in termini fiscali, burocratici e operativi sono rimasti significativi. In questo contesto, aprire società italiana nel Regno Unito è una delle soluzioni più esplorate dagli imprenditori che desiderano espandere il proprio business oltre i confini nazionali, beneficiando al tempo stesso di un sistema regolatorio efficiente e business-friendly. 🔗ildenaro.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Giubileo 2025, Delle Site (UCID): una rete mondiale tra imprenditori nel segno dei valori cristiani; Coda in San Pietro per attraversare la Porta Santa. Da oggi il Giubileo di lavoratori e imprenditori; A Roma il convegno “La vocazione dell’imprenditore” organizzato dall’Istituto Acton e da UCID Giovani Nazionale; Dal campo ai negozianti: Coltiviamo economia. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Giubileo: rete mondiale imprenditori nel segno valori cristiani - "Il Santo Padre Francesco aveva stima degli imprenditori, dei quali non si stancava di elogiare la nobile vocazione, li distingueva dagli speculatori e credeva molto nella forza di cambiamento dei gio ... 🔗ansa.it

Giubileo 2025: il 2 maggio a Roma convegno “La vocazione dell’imprenditore” - È in programma per venerdì 2 maggio a Roma, dalle ore 9 nel Salone dei Piceni della chiesa giubilare di San Salvatore in Lauro, il convegno “La vocazione dell'imprenditore”, organizzato dall’Istituto ... 🔗agensir.it

Italia-Turchia, domani a Roma il forum imprenditoriale e il bilaterale tra Meloni ed Erdogan - Tutto pronto per il Forum di dialogo imprenditoriale Italia-Turchia che si terrà domani a Roma presso l'Hotel Parco dei Principi. L'evento, che vedrà anche un bilaterale tra la premier Giorgia Meloni ... 🔗informazione.it