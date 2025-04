Di Stefano in Cina | amicizia intercontinentale

Cina. Si è svolta la cerimonia per la firma della dichiarazione d'intenti tra Sesto e il Distretto di Lucheng, della città di Wenzhou, alla presenza del governatore Zhang Chongbo. "In occasione del decimo anniversario dei rapporti avviati tra le nostre realtà, abbiamo celebrato i legami tra due territori lontani, ma sempre più vicini - commenta il sindaco Roberto Di Stefano -. Nei prossimi giorni visiterò il Campus Sud di Shifu Road e centri come l'Ouyue Science and Technology Innovation Center".

