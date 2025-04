Di Napoli | Inter calo preoccupante ma i meriti di Inzaghi restano!

Napoli analizza il momento che sta attraversando l'Inter. restano i meriti di Simone Inzaghi per quanto ottenuto fino a questo momento della stagione.PREOCCUPAZIONE – Intervenuto nel corso della trasmissione di TMW Radio, Arturo Di Napoli commenta gli ultimi risultati negativi ottenuti dall'Inter tra campionato e Coppa Italia. Così sul tema l'ex calciatore: «L'Inter mi preoccupa, un calo fisico così evidente pensavo fosse imputabile a una partita, invece ora è confermato. Spero si sia fatto un lavoro per arrivare a queste sfide con più benzina. Le parole di Inzaghi su questa difficoltà è evidente ormai». La speranza, a questo punto, è che gli uomini di Inzaghi riescano ad indossare la sua veste migliore in Champions League come fatto finora nel corso della stagione.

