Di lui se ne parla poco l’elogio a sorpresa per l’azzurro | Conte gongola

La stagione dei partenopei ha superato davvero tutte le aspettative e, con l'arrivo in panchina di mister Antonio Conte, il rendimento della rosa è stato davvero superlativo: sia i nuovi innesti che i giocatori già presenti (e protagonisti in negativo della scorsa annata deludente) hanno mantenuto livelli di rendimento molto alti.

Caressa stupito dal rendimento di Rrahmani: parole d'oro per il kosovaro

Nel corso di un video caricato sul proprio canale Youtube, il giornalista Fabio Caressa ha infatti sottolineato il super rendimento di un imprescindibile dello scacchiere azzurro, vale a dire Amir Rrahmani. Nonostante i tanti dubbi sulla difesa dovuti alle precarie condizioni di Buongiorno e all'utilizzo di giocatori differenti al suo fianco, il kosovaro si è rivelato un punto fermo e il telecronista di Sky ha voluto elogiare questa condizione.

