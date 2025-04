Di Lorenzo su Conte | Da quando è a Napoli sono molto vicino a lui e posso dire che mi ha stupito su quella cosa

Napoli, il capitano Di Lorenzo esalta così la sua squadra considerando la lotta scudetto e anche l'arrivo di Antonio Conte A Radio CRC, il capitano del Napoli Di Lorenzo ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla lotta Scudetto e anche su Conte. ENTUSIASMO E SCUDETTO – «Da capitano sono il più vicino all'allenatore, passo i suoi

La maledizione del Napoli di Conte, troppi infortuni: “Le cause sono due” | ESCLUSIVO - Intervista all’ex responsabile dello staff medico del Napoli Alfonso De Nicola, che ci spiega come un calciatore si infortuna al soleo Nuovo infortunio al soleo per David Neres che rischia di aver terminato anzitempo la stagione, poiché dovrà restare oltre 20 giorni senza giocare. Il Napoli proverà a recuperarlo verso il finale di campionato, magari per l’ultima in casa contro il Cagliari. Tutto dipenderà dal recupero, ma è una speranza ridotta quasi al lumicino. 🔗calciomercato.it

I nemici di Conte sono fuori e dentro il Napoli: Inzaghi, i giornali del Nord e De Laurentiis (Libero) - I nemici di Conte sono fuori e dentro il Napoli: Inzaghi, i giornali del Nord e De Laurentiis (Libero) La conferenza stampa ben sviscerata dal quotidiano Libero che torna su tutte le stoccate lanciate dall’allenatore del Napoli: a Inzaghi, ai giornali del Nord (e a quelli napoletani) e a De Laurentiis: Scrive Claudio Savelli: Primo tema, gli arbitri. Il più facile, un gol a porta vuota. Considerando i disastri che stanno combinando, chiunque ne parli in questo momento non sbaglia. 🔗ilnapolista.it

Napoli, Di Lorenzo sul momento degli azzurri: «Il rapporto con il mister è ottimo, il campionato è ancora lunghissimo. Gli obiettivi per questo Napoli sono…» - Il capitano del Napoli ha parlato del momento positivo della squadra e della posizione in classifica. Le parole Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato un’intervista a Dazn e ha parlato del momento positivo della squadra allenata da Antonio Conte e della posizione in classifica della squadra azzurra in vetta al Campionato di […] 🔗calcionews24.com

Napoli, Di Lorenzo: "Avevamo bisogno di Conte, a Kvara auguro di vincere la Champions" - Giovanni Di Lorenzo, difensore e capitano del Napoli, intervistato da Radio CRC parla di se stesso e della squadra. SEI ANNI A NAPOLI - `Sei anni a Napoli sono. 🔗calciomercato.com

Napoli, Di Lorenzo: “Conte? Aveva bisogno di me e noi di lui” - Intervistato da radio CRC, Giovanni Di Lorenzo ha parlato del momento del Napoli e del suo personale a tre giorni dalla trasferta di Lecce. 🔗europacalcio.it

Pagina 3 | Napoli, Di Lorenzo: "Conte l'uomo giusto per un sogno" - "Cosa ci diciamo nello spogliatoio sullo scudetto? Sappiamo che siamo arrivati ad un punto importante del campionato, un obiettivo che sembrava irraggiungibile a inizio anno. Sappiamo che sarà diffici ... 🔗corrieredellosport.it