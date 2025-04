Di Lorenzo | Napoli è casa mia il gruppo è la nostra forza Con Conte siamo cresciuti tanto

Lorenzo: «Napoli è casa mia, il gruppo è la nostra forza. Con Conte siamo cresciuti tanto»">Napoli – Giovanni Di Lorenzo, capitano e colonna del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio CRC raccontando il suo legame con la città e la squadra, la crescita sotto la guida di Antonio Conte e la determinazione del gruppo azzurro a lottare per il tricolore. «Sono già passati sei anni a Napoli, qui sto bene con la mia famiglia ed è successo davvero di tutto. Due anni fa abbiamo vinto lo scudetto e mai avrei immaginato di essere capitano come Maradona. Ogni giorno cerco di meritarmela e di rappresentare al meglio la società e la squadra».Il terzino azzurro ha svelato anche alcuni aspetti del suo ruolo da leader all'interno dello spogliatoio: «Spesso sono io a muovermi verso i nuovi per metterli a loro agio.

