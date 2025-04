Modenatoday.it - D&G Motors acquisisce la concessionaria SuperBike di Modena

D&G, dal 2 maggio,la rinomatamotoin Via Emilia Est 776 in prossimità di Lenzotti, storica realtà per gli appassionati di musica. Il gruppo modenese così espanderà la sua offerta a nuovi marchi a due ruote, dopo l’acquisizione della. 🔗 Modenatoday.it