Dexter | Resurrection nuove indagini a New York con Michael C Hall e cast eccezionale

Dexter: Resurrection debutterà su Paramount durante l’estate, offrendo ai telespettatori i primi due episodi e vedendo il ritorno di Michael C. Hall nei panni di Dexter Morgan in un contesto urbano segnato da oscuri segreti e verità inconfessabili. Trama e ambientazione Il racconto si sviluppa in una New York dalle mille sfaccettature, . L'articolo Dexter: Resurrection, nuove indagini a New York con Michael C. Hall e cast eccezionale è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it - Dexter: Resurrection, nuove indagini a New York con Michael C. Hall e cast eccezionale La nuova produzionedebutterà su Paramount durante l’estate, offrendo ai telespettatori i primi due episodi e vedendo il ritorno diC.nei panni diMorgan in un contesto urbano segnato da oscuri segreti e verità inconfessabili. Trama e ambientazione Il racconto si sviluppa in una Newdalle mille sfaccettature, . L'articoloa NewconC.è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it

Dexter: Resurrection | Peter Dinklage si unisce al cast - Peter Dinklage è l’ultimo nome dietro il sontuoso casting di Dexter: Resurrection, la nuova serie tv ambientata nell’universo Morgan Dexter. Dopo l’ingaggio di Uma Thurman, confermato a fine gennaio, arriva oggi l’annuncio di una aggiunta ad un cast che inizia ad assumere un peso specifico interessante. Il the Hollywood Reporter ha riferito che Peter Dinklage (Game of Thrones) è entrato nel cast della nuova serie tv con un ruolo regolare. 🔗universalmovies.it

Dexter: Resurrection | Tutti i dettagli sulla nuova serie tv - Il celebre serial killer Dexter Morgan si sta preparando per tornare sul piccolo schermo con Dexter: Resurrection. Cosa c'è da sapere sulla nuova serie tv? 🔗universalmovies.it

Dexter conferma di essere tutt'altro che morto nel primo teaser trailer del sequel Resurrection - Dexter Morgan sta tornando, più vivo di quanto si pensasse! Paramount+ ha annunciato con un teaser trailer che Dexter: Resurrection, nuovo sequel del crime drama di successo terminato nel 2013 Dexter, ... 🔗comingsoon.it

Dexter: Resurrection in streaming da quest'estate, ecco quando e dove - Svelata la data di arrivo di Dexter: Resurrection, l'attesissima serie originale drammatica con Michael C. Hall nei panni di Dexter Morgan. 🔗movieplayer.it