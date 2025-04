Dexter | Resurrection in streaming da quest' estate ecco quando e dove

Dexter: Resurrection, l'attesissima serie originale drammatica con Michael C. Hall nei panni di Dexter Morgan. Dexter: Resurrection sarà disponibile su Paramount+ da quest'estate con i primi due episodi. Michael C. Hall torna nei panni di Dexter Morgan, in una New York piena di ombre e verità inconfessabili, dove padre e figlio dovranno affrontare i fantasmi del passato per ritrovare sé stessi. Il ritorno del macellaio gentiluomo Più che una resurrezione narrativa, Dexter: Resurrection sembra una resurrezione in piena regola - e non solo nel titolo. Il cult targato Showtime riprende da dove ci aveva lasciati con Dexter: New Blood, spingendosi però oltre la soglia dell'impossibile. Dopo essere stato colpito da una pallottola sparata da suo . 🔗 Movieplayer.it - Dexter: Resurrection in streaming da quest'estate, ecco quando e dove Svelata la data di arrivo di, l'attesissima serie originale drammatica con Michael C. Hall nei panni diMorgan.sarà disponibile su Paramount+ dacon i primi due episodi. Michael C. Hall torna nei panni diMorgan, in una New York piena di ombre e verità inconfessabili,padre e figlio dovranno affrontare i fantasmi del passato per ritrovare sé stessi. Il ritorno del macellaio gentiluomo Più che una resurrezione narrativa,sembra una resurrezione in piena regola - e non solo nel titolo. Il cult targato Showtime riprende daci aveva lasciati con: New Blood, spingendosi però oltre la soglia dell'impossibile. Dopo essere stato colpito da una pallottola sparata da suo . 🔗 Movieplayer.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Dexter: Resurrection | Peter Dinklage si unisce al cast - Peter Dinklage è l’ultimo nome dietro il sontuoso casting di Dexter: Resurrection, la nuova serie tv ambientata nell’universo Morgan Dexter. Dopo l’ingaggio di Uma Thurman, confermato a fine gennaio, arriva oggi l’annuncio di una aggiunta ad un cast che inizia ad assumere un peso specifico interessante. Il the Hollywood Reporter ha riferito che Peter Dinklage (Game of Thrones) è entrato nel cast della nuova serie tv con un ruolo regolare. 🔗universalmovies.it

Dexter Resurrection: Michael C. Hall Anticipa un Futuro ‘Senza Fine’ per il Sanguinario Franchise di Showtime! - Amici appassionati di Mister Movie, preparatevi! Perché il nostro caro Dexter Morgan sta per tornare a farci compagnia, e sembra proprio che non sarà un semplice 'one-shot'. Anzi, le parole di Michael C. Hall e Clyde Phillips lasciano presagire un futuro decisamente più lungo e sanguinolento per il franchise! Dexter Risorge: Reboot, Sequel e Prequel – Il Piano di Showtime per Dominare il Crime Drama Sembra proprio che Showtime abbia trovato la gallina dalle uova d'oro, e non ha intenzione di lasciarsela scappare! Dopo il successo di Dexter: New Blood, ecco che arriva Dexter: Resurrection, ... 🔗mistermovie.it

Dexter: Resurrection, questa amatissima star di How I Met Your Mother è entrata nel cast della serie - Si allarga ancora il cast della serie che fungerà da sequel agli eventi di Dexter: New Blood, che non aveva soddisfatto pienamente i fan del personaggio Il vincitore dell'Emmy e del Tony Award, Neil Patrick Harris si è aggiunto al cast della serie originale di Showtime Dexter: Resurrection. L'amatissima star di How I Met Your Mother avrà un ruolo di guest star nei panni di un personaggio chiamato "Lowell". 🔗movieplayer.it

Approfondimenti da altre fonti

Dexter: Resurrection in streaming da quest'estate, ecco quando e dove; Dexter: Resurrection | Tutti i dettagli sulla nuova serie tv; Dexter: Resurrection: le foto e il racconto in anteprima della nuova serie sul serial killer di Michael C. Hall; Dexter ha un nuovo nemico nelle prime foto del sequel Resurrection. 🔗Ne parlano su altre fonti

Dexter Resurrection: quando esce in Italia e dove si può vederlo in streaming - Ecco tutto quello che dovete sapere su Dexter: Resurrection, quarta serie del famoso franchise televisivo con Michael C Hall. 🔗serial.everyeye.it

Dexter: Resurrection | Tutti i dettagli sulla nuova serie tv - Il celebre serial killer Dexter Morgan si sta preparando per tornare sul piccolo schermo con Dexter: Resurrection. Cosa c'è da sapere sulla nuova serie tv? 🔗universalmovies.it

Dexter – Resurrection, la serie originale sequel di Dexter – New Blood da luglio su Paramount+ - Paramount+ ha svelato la data di arrivo e il teaser trailer di Dexter – Resurrection. L’attesissima serie originale drammatica di SHOWTIME® debutterà in esclusiva venerdì 11 luglio con i primi due ... 🔗teleblog.it