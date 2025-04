Devilman il demone secondo G? Nagai

Devilman (?????, Debiruman) continua a esercitare un fascino oscuro e irresistibile. È un anime* che ha segnato una svolta profonda nel modo di raccontare storie nell'animazione giapponese, arrivando al pubblico con una forza capace di scuotere le fondamenta stesse del genere.Il manga** originale, creato dal maestro Kiyoshi Nagai (?? ?, Nagai Kiyoshi), meglio conosciuto come G? Nagai (?? ?, Nagai G?), fu pubblicato dal 26 maggio 1972 al 1º giugno 1973 sulla rivista Weekly Sh?nen Magazine (????????, Sh?kan Sh?nen Magajin), in 5 tank?bon (volumi singoli).Considerata una delle opere più iconiche della narrativa giapponese, all'epoca fece scalpore per la trama coraggiosa e per l'approccio diretto a temi maturi come la violenza, il conflitto tra bene e male e la fragilità della condizione umana. 🔗 di Alessandro Spagnuolo

