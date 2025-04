Desperate Housewives | arriva il reboot Ma ne avevamo bisogno?

Vanityfair.it - Desperate Housewives: arriva il reboot. Ma ne avevamo bisogno? Dopo molti rumor, Hulu è al lavoro su una nuova versione della serie cult creata da Marc Cherry dal titolo Wisteria Lane. Funzionerà? 🔗 Vanityfair.it

Desperate Housewives, Eva Longoria non è interessata al reboot: "Ho già dormito con tutti in quella via" - L'attrice non sarebbe interessata a riprendere i panni del suo personaggio anche per mancanza di opzioni per possibili altri flirt Eva Longoria sarebbe anche pronta a tornare a Wisteria Lane, ma ha fatto presente un piccolo problema. "Non posso andare a letto con nessun'altra persona in quella via. Sono andata a letto con tutte le persone che abitano lì, come Nicollette Sheridan", ha scherzato Longoria nella puntata di lunedì di Watch What Happens Live. 🔗movieplayer.it

Wisteria Lane, in arrivo un reboot di Desperate Housewives? Chi si è appassionato con le avventure delle casalinghe di Desperate… - Wisteria Lane, in arrivo un reboot di Desperate Housewives? Chi si è appassionato con le avventure delle casalinghe di Desperate Housewives conosce ... 🔗ciakgeneration.it

Desperate Housewives, in arrivo il reboot della serie cult (senza il cast originale) - Non si tratta di un revival: non è previsto il ritorno dei personaggi originali, ma al centro ci sarà una nuova generazione di protagonisti. 🔗msn.com