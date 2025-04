Deroghe al patto di stabilità per la Difesa | la richiesta di 12 Paesi Ue

Difesa "Readiness 2030" 🔗 Ilgiornale.it - Deroghe al patto di stabilità per la Difesa: la richiesta di 12 Paesi Ue Flessibilità sui conti pubblici per aumentare la spesa militare. Bruxelles apre a ulteriori domande nel quadro del piano europeo di"Readiness 2030" 🔗 Ilgiornale.it

Dodici Paesi Ue chiedono deroghe al Patto di stabilità per aumentare spese difesa - Sono dodici i Paesi Ue che hanno chiesto alla Commissione di attivare le deroghe sui vincoli del Patto di stabilità con la clausola nazionale di salvaguardia per aumentare le spese nella difesa. Si tratta di Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Ungheria, Lettonia, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Slovenia. L'esecutivo Ue aveva chiesto le domande entro oggi e ne attende ulteriori "in una fase successiva", poiché diversi Stati hanno espresso interesse. 🔗quotidiano.net

La Germania spinge per il riarmo: chiesto all’Ue di svincolare le spese per la Difesa dal Patto di stabilità - La Germania ha chiesto alla Commissione Ue l’esenzione dai limiti di spesa del Patto di stabilità con l’attivazione della clausola di salvaguardia per avere deroghe relative agli investimenti nella difesa. “Possiamo confermare che la Germania ha richiesto l’attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per il periodo 2025-2028”, è “un’importante misura complementare per consentire una maggiore spesa nazionale per la difesa, mantenendo al contempo la sostenibilità fiscale”, ha dichiarato un portavoce del ministero delle Finanze tedesco. 🔗ilfattoquotidiano.it

Von der Leyen: proporrò sospensione Patto stabilità su spese difesa - Roma, 14 feb. (askanews) – La Commissione europea intende proporre ai paesi dell’Ue di sospendere i vincoli del Patto di stabilità e di crescita per le spese relative alla difesa. Lo ha annunciato la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen durante il suo intervento al vertice sulla sicurezza a Monaco. “In precedenti crisi straordinarie abbiamo assicurato ai Paesi margini di bilancio supplementari attivando la clausola di sospensione. 🔗ildenaro.it

