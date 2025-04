Derby decisivo per la Robur | sfida al Grosseto per l' accesso ai play off

E' iniziata ieri la preparazione alla partita che chiuderà la stagione, regolare almeno, della Robur che domenica sarà impegnata allo Zecchini di Grosseto (fischio di inizio alle 15). Un Derby, particolarmente sentito dalla tifoseria bianconera, che chiede vendetta per il ko dell'andata. Una sfida che potrebbe regalare ai ragazzi di Voria l'accesso ai play off, per quanto il loro destino sia vincolato a quello di Ghiviborgo e Orvietana avanti in graduatoria, rispettivamente, di tre punti e di un punto. Per entrare di diritto tra le prime cinque, i bianconeri non dovranno assolutamente perdere, con un pareggio le speranze sarebbero ridotte al minimo, con una vittoria le chance aumenterebbero. Sicuramente la vittoria sull'Ostiamare, oltre che gettoni preziosissimi, ha portato in casa Robur un po' di serenità e fiducia, dopo il capitombolo di Seravezza, punto più basso della stagione.

