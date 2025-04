Dentro a Castle Howard | riapre al pubblico il castello più amato dalle serie tv

castello nello Yorkshire che riapre le sue stanze dopo 85 anni tra sale-pinacoteca, scale monumentali, camere da letto e cineserie. È qui che il duca e la duchessa di Hastings si sono amati nella prima stagione di Bridgerton 🔗 Siamo andati a visitare ilnello Yorkshire chele sue stanze dopo 85 anni tra sale-pinacoteca, scale monumentali, camere da letto e cine. È qui che il duca e la duchessa di Hastings si sono amati nella prima stagione di Bridgerton 🔗 Vanityfair.it

