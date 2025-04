Dentista chiuso dal Nas | l’assistente alla poltrona stava facendo lavori vietati

l’assistente alla poltrona stava lavorando sul paziente sdraiato sulla poltrona del Dentista: una pratica vietatissima, perché – come specifica bene la legge – riservata soltanto all’odontoiatra. Per questo, i carabinieri del Nas (Il Nucleo anti sofisticazioni) hanno sequestro preventivo delle attrezzature e dello studio dentistico di Modena. A condurre i Nas nello studio è stato un controllo di routine: all’interno c’erano il Dentista e la sua assistente alla poltrona. Ma proprio quest’ultima stava svolgendo attività vietate.L’odontoiatra, che era comunque vicino al paziente e stava sorvegliando il lavoro dell’assistente, è stato denunciato assieme all’assistente per esercizio abusivo di una professione.l’assistente alla poltrona, per legge, non può in alcun modo intervenire direttamente sul paziente, anche in presenza dell’odontoiatra. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Dentista chiuso dal Nas: l’assistente alla poltrona stava facendo lavori vietati Modena, 30 aprile 2025 –lavorando sul paziente sdraiato sulladel: una praticassima, perché – come specifica bene la legge – riservata soltanto all’odontoiatra. Per questo, i carabinieri del Nas (Il Nucleo anti sofisticazioni) hanno sequestro preventivo delle attrezzature e dello studio dentistico di Modena. A condurre i Nas nello studio è stato un controllo di routine: all’interno c’erano ile la sua assistente. Ma proprio quest’ultimasvolgendo attività vietate.L’odontoiatra, che era comunque vicino al paziente esorvegliando il lavoro del, è stato denunciato assieme alper esercizio abusivo di una professione., per legge, non può in alcun modo intervenire direttamente sul paziente, anche in presenza dell’odontoiatra. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

