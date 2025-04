Delneri | "Il Barcellona fa il fuorigioco che facevo al Chievo La mia Juve come pietra di paragone del peggio che fastidio"

Delneri, ex calciatore e poi allenatore, dal miracolo Chievo fino alla Sampdoria e al fallimento con la Juventus, si racconta in un`intervista. 🔗 Luigi, ex calciatore e poi allenatore, dal miracolofino alla Sampdoria e al fallimento con lantus, si racconta in un`intervista. 🔗 Calciomercato.com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Delneri: “Non voglio essere presuntuoso, ma il Barcellona fa il fuorigioco che facevamo al Chievo” - Gigi Delneri non si è ancora ritirato a quasi 75 anni, nonostante non alleni da 3 anni: "Se mi arrivasse la proposta giusta e importante... ho ancora un certo fuoco dentro".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Yamal fa cifra tonda con l’Inter: domani brucerà una tappa a Barcellona - Lamine Yamal fa parlare di sé dentro e fuori dal campo. Il giovane attaccante spagnolo dimenticherà difficilmente la sfida di Champions League contro l’Inter, che segnerà un traguardo con la maglia del Barcellona. ESTRO E TALENTO – Un taglio di capelli particolare, come lo è anche la tonalità di biondo, che non passa di certo inosservata. Un look appariscente, degno dell’estro e del talento che vive nel corpo di un calciatore giovanissimo ma praticamente già fatto e formato. 🔗inter-news.it

Calciomercato Milan, il Barcellona vuole Rafael Leao: e c’è un dettaglio che fa tremare i tifosi… - Il Barcellona si porta avanti per il calciomercato estivo: Rafael Leao è uno degli obiettivi e occhio alla Champions League del Milan… Rafael Leao resta nel mirino della dirigenza del Barcellona, che in estate potrebbe provare ad affondare il colpo per il numero 10 del Milan. Come riportato in Spagna, in particolare da Mundo Deportivo, il Barça vuole mettere a punto l’acquisto di un attaccante ‘top’ per l’estate e il portoghese è nelle lista dei desideri dei Blaugrana. 🔗dailymilan.it

Cosa riportano altre fonti

Delneri: “Non voglio essere presuntuoso, ma il Barcellona fa il fuorigioco che facevamo al Chievo” - Gigi Delneri non si è ancora ritirato a quasi 75 anni, nonostante non alleni da 3 anni: "Se mi arrivasse la proposta giusta e importante ... 🔗fanpage.it

Ora il Barcellona fa paura a tutti: i numeri di una stagione da record - Barcellona, Yamal e Lewandowski La macchina da gol blaugrana fa sempre più paura: Lewandowski, Raphinha e Yamal guidano i catalani verso il trionfo europeo 4-0 al Dortmund, 2-4 all’Atletico ... 🔗informazione.it