Delneri | La mia Juve non era il peggio mi infastidisce si parli solo una di una cosa Futuro? Sento ancora il fuoco dentro

Delneri, ex allenatore della Juve, sulla sua esperienza con i bianconeri e sul Futuro in panchina. I dettagli Luigi Delneri ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sua carriera e dell'esperienza con la Juve. RIMPIANTI – «Questo solo perché al Porto, alla Roma e alla Juventus non hanno accettato i cambiamenti che avrei voluto imporre.

Delneri: "Il Barcellona fa il fuorigioco che facevo al Chievo. La mia Juve come pietra di paragone del peggio, che fastidio" - Luigi Delneri, ex calciatore e poi allenatore, dal miracolo Chievo fino alla Sampdoria e al fallimento con la Juventus, si racconta in un`intervista... 🔗calciomercato.com

Giuseppe Rossi: «Mi voleva Guardiola al Barcellona con Messi e Villa: il 4-2 contro la Juve la mezzora più bella della mia vita» - Giuseppe Rossi si racconta in una lunga intervista: «Sento la stima di tanti calciatori e questo mi fa piacere, gli infortuni ti tolgono tutto» Giuseppe Rossi, dopo aver dato l’addio al calcio giocato con una partita al Franchi lo scorso 22 marzo, ha rilasciato una lunga intervista a Radio TV Serie A. Di seguito le […] 🔗calcionews24.com

Juve Inter, Vieri fa il suo pronostico: «Ecco la mia favorita. Inzaghi può contare su una dose di esperienza superiore a quella di Thiago Motta» - Vieri fa il pronostico sul derby d’Italia: «Inter favorita, ma in partite come questa conta poco!» Le dichiarazioni dell’ex centravanti nerazzurro Il doppio ex di Juve e Inter, Christian Vieri, ha parlato in un’intervista da Tuttosport, in vista della sfida di questa sera allo Stadium. Le dichiarazioni: JUVE INTER- «L’Inter parte favorita. Stanno facendo benissimo in tutte le […] 🔗calcionews24.com

Delneri: "Il Barcellona fa il fuorigioco che facevo al Chievo. La mia Juve come pietra di paragone del peggio, che fastidio" - Luigi Delneri, ex calciatore e poi allenatore, dal miracolo Chievo fino alla Sampdoria e al fallimento con la Juventus, si racconta in un`intervista rilasciata alla. 🔗msn.com

Delneri: “Alla Juve non accettarono i miei cambiamenti” - Gigi Delneri, ex allenatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del periodo a Torino. L'articolo Delneri: “Alla Juve non accettarono i miei cambiamenti” proviene da JuveNews ... 🔗msn.com

Delneri: "Alla Juve non hanno accettato i cambiamenti che avrei voluto imporre" - Intervistato da "La Gazzetta dello Sport", Gigi Delneri, ex allenatore della Juventus tra le altre, spiega come mai le sue esperienze nei grandi club siano andate male: "Al Porto, ... 🔗tuttojuve.com