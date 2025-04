Delneri giustifica la sua infelice esperienza alla Juve | I bianconeri non hanno accettato una cosa Mi infastidisce questo

Delneri giustifica la sua infelice esperienza alla Juve: «I bianconeri non hanno accettato una cosa. Mi infastidisce questo». Le sue paroleGigi Delneri non accetta che si parli di fallimento quando ci si riferisce alla stagione 20102011 trascorsa alla Juve. Il suo “fastidio” traspare sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, a cui ha riferito quanto segue.PAROLE – «Al Porto, alla Roma e alla Juve non hanno accettato i cambiamenti che avrei voluto imporre. alla Juve ottimo girone d’andata e pessimo girone di ritorno per via degli infortuni, su tutti quello di Quagliarella, il nostro goleador. Mi infastidisce che si prenda la mia Juve come pietra di paragone del peggio. Io a Torino non ho goduto di certi investimenti economici. Una cosa l’ho capita: chi va alla Juve deve porsi la vittoria come primo obiettivo, il resto viene dopo». 🔗 Juventusnews24.com - Delneri giustifica la sua infelice esperienza alla Juve: «I bianconeri non hanno accettato una cosa. Mi infastidisce questo» la sua: «Inonuna. Mi». Le sue paroleGiginon accetta che si parli di fallimento quando ci si riferiscestagione 20102011 trascorsa. Il suo “fastidio” traspare sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, a cui ha riferito quanto segue.PAROLE – «Al Porto,Roma enoni cambiamenti che avrei voluto imporre.ottimo girone d’andata e pessimo girone di ritorno per via degli infortuni, su tutti quello di Quagliarella, il nostro goleador. Miche si prenda la miacome pietra di paragone del peggio. Io a Torino non ho goduto di certi investimenti economici. Unal’ho capita: chi vadeve porsi la vittoria come primo obiettivo, il resto viene dopo». 🔗 Juventusnews24.com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Liliana Segre: il film documentario che racconta la sua testimonianza della Shoah - Affronta il dolore di una esperienza indicibile, si mostra con la famiglia non senza complicazioni, si apre al pubblico con generosità, si fa conoscere meglio di quanto non abbia già fatto in questi anni, a costo - ormai è storia nota - di attirare l'odio social, ma Liliana Segre, classe 1930, mantiene la lucidità implacabile di "essere Segre", oggi una delle ultime persone a testimoniare la Shoah. 🔗quotidiano.net

Paratici al Milan? Perché così il Diavolo va contro la sua storia - Che dire del Milan che riesce a trasformare la prima decisione giusta da due anni a questa parte in una scelta sbagliata? Ci serve un direttore sportivo, via ai casting, ok abbiamo scelto... Fabio Paratici, l'unico su piazza inibito, sotto processo e con una società (la Juventus) lasciata in braghe di tela nel curriculum. Incredibile ma vero, accordo verbale raggiunto e firma che arriverà quando potrà arrivare, dato che il diretto interessato sta scontando 30 mesi di squalifica. 🔗liberoquotidiano.it

Greta Scarano: «In La vita da grandi racconto la normalità della diversità. Ma l’autismo non è il centro del film, è una parte, esattamente come lo è per chi vive questa condizione, non lo definisce nella sua interezza» - Per il suo debutto alla regia Greta Scarano ha fortemente voluto come protagonista Yuri Tuci, nello spettro autistico. In questa intervista doppia ci portano nel loro mondo. Tra senso di responsabilità, rivincite e rapporti che salvano 🔗vanityfair.it

Su questo argomento da altre fonti

Delneri: «Mi infastidisce questo dell'esperienza alla Juve». 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

“La sua filosofia non mi trova d’accordo”: Motta, arriva anche Delneri - fatto sulla cultura del fraseggio, ma Torino non è Bologna. In Emilia danno il tempo di sbagliare ad allenatore e giocatori, alla Juventus no". [[ge:sn:ts:139308823]] Delneri ha poi spiegato il ... 🔗msn.com

Juve, Delneri: 'Confronti con Motta? Nel mio anno non ci furono gli stessi investimenti' - Nelle scorse ore il tecnico Luigi Delneri ha parlato al Messaggero Veneto del confronto fra la sua Juventus e quella di Thiago Motta, rimarcando come l'italo brasiliano abbia goduto di ... 🔗it.blastingnews.com