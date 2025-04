Delitto di Garlasco spunta un nuovo nome per l' omicidio di Chiara Poggi

spunta un nuovo nome nelle indagini della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, la 26enne uccisa nella sua abitazione di Garlasco il 13 agosto di 18 anni fa. Si tratterebbe di una persona che, secondo quanto appreso da fonti vicine alle indagini, sarebbe già stata ascoltata dai.

Andrea Sempio, spunta un fascicolo “segreto” aperto prima della nuova indagine sul delitto di Garlasco - Pavia – C’è una novità nell’inchiesta per l’omicidio di Chiara Poggi che oggi vede indagato Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. La notizia è che, prima di essere iscritto nella recente indagine della Procura di Pavia, il nome di Sempio lo era stato in un altro fascicolo d’inchiesta, per un reato diverso da quello di omicidio, e non direttamente collegato ai fatti di Garlasco. Grazie a questo dossier “fantasma”, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Tempo, gli inquirenti avrebbero potuto raccogliere fonti di prova nei suoi confronti, tra cui intercettazioni telefoniche, che ... 🔗ilgiorno.it

Chi è Andrea Sempio, l’amico del fratello di Chiara Poggi indagato (ancora) per il delitto di Garlasco: perché è di nuovo sospettato - A quasi diciotto anni dal delitto di Garlasco, spunta un nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, la 26enne uccisa il 13 agosto 2007 in provincia di Pavia. La procura ha recapitato un avviso di garanzia ad Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. L’uomo, 19enne all’epoca dei fatti, oggi di anni ne ha 37 e fa l’avvocato. Il suo nome era già finito nel registro degli indagati dopo che il suo dna fu trovato sotto le unghie di Chiara Poggi ma le accuse nei suoi confronti furono archiviate. 🔗open.online

Delitto Garlasco, l’ex pm Venditti: “Su Sempio nulla di nuovo, va archiviato” - (Adnkronos) – Su Andrea Sempio, di nuovo coinvolto nel caso delitto di Garlasco, non c'è nulla di nuovo e oggi, come otto anni fa, non ci sono elementi contro l'amico del fratello di Chiara Poggi. Questo il pensiero di Mario Venditti, l'allora procuratore aggiunto di Pavia che firmò, nel marzo 2017, la richiesta di archiviazione […] L'articolo Delitto Garlasco, l’ex pm Venditti: “Su Sempio nulla di nuovo, va archiviato” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

