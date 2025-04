Delitto di Garlasco l' avvocato di Sempio | C' è una terza persona | La mamma dell' indagato | Non capisco cosa c' entri

persona non la conosco" 🔗 Tgcom24.mediaset.it - Delitto di Garlasco, l'avvocato di Sempio: "C'è una terza persona" | La mamma dell'indagato: "Non capisco cosa c'entri" La legale: "Dopo quella domanda dei carabinieri la donna è andata in panico. Quel nome io non l'ho mai sentito e quellanon la conosco" 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Delitto di Garlasco, la mamma di Andrea Sempio convocata in caserma. L’avvocato: “Le consiglio di non parlare” - Garlasco (Pavia) – Non è solo una convocazione come tante altre. Oggi tocca alla mamma dell’indagato. Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, è stata convocata per questa mattina alle 10, nella caserma di via Moscova a Milano, dai carabinieri del Nucleo investigativo, delegati dalla Procura di Pavia per le riaperte indagini sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco del 13 agosto 2007. Una delle tante persone informate sui fatti che gli investigatori dell’Arma stanno riascoltando da quando la Cassazione, accogliendo il ricorso della Procura sul precedente parere negativo del Gip, ha dato ... 🔗ilgiorno.it

Delitto di Garlasco, Sempio in caserma per il dna. L’avvocato: “Vittima di una macchinazione” - La procura si affida al genetista che ha risolto il caso di Yara Gambirasio: le tracce sotto le unghie di Chiara sono leggibili. Scontro tra i legali dell’indagato e quelli di Stasi, che annunciano una querela 🔗repubblica.it

Delitto di Garlasco, il consulente: «Quel Dna è inutile, sono perplesso». L'incontro con Sempio e la "libertà" di Stasi - Delitto di Garlasco, emergono nuovi dettagli dal passato. Luciano Garofano, biologo ed ex comandante del Ris di Parma, è stato scelto come consulente in pectore dalla difesa di Andrea Sempio... 🔗leggo.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Delitto di Garlasco, l'avvocato di Sempio: C'è una terza persona | La mamma dell'indagato: Non capisco cosa c'entri; La mamma di Andrea Sempio convocata dai carabinieri: i dubbi sullo scontrino del parcheggio e sulle istruzioni dell'avvocato dei Poggi; Nel caso Garlasco spunta una terza persona “mai apparsa nell’inchiesta”. E la madre di Sempio si è sentita male sentendo il suo nome; Delitto di Garlasco, l'ira della legale della madre di Sempio per l'assedio dei giornalisti. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Delitto di Garlasco, l'avvocato di Sempio: "C'è una terza persona" | La mamma dell'indagato: "Non capisco cosa c'entri" - Spunta un nuovo nome nelle indagini sul delitto di Garlasco. E informazioni su questa persona sono state chieste dai carabinieri a Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, scatenando l'attacco di pani ... 🔗msn.com

Delitto Garlasco, tensione in caserma: la madre di Andrea Sempio crolla dopo la convocazione - Lunedì 28 aprile, la madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, è stata convocata dai carabinieri di Milano nell’ambito della clamorosa riapertura del caso Poggi. 🔗notizie.it

Garlasco, c’è un nuovo nome. La mamma di Sempio:: "Non capisco cosa c’entri" - La madre dell’indagato, ascoltata in caserma lunedì scorso, si era sentita male. L’avvocata del figlio: è successo quando le è stato chiesto di una terza persona. 🔗quotidiano.net