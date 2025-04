Delitto di Garlasco la madre di Andrea Sempio ha avuto un malore quando ha sentito il nome di una terza persona

Delitto di Garlasco, gettando ulteriore incertezza su un caso già intricato. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Giorno, i carabinieri avrebbero chiesto informazioni su una terza persona a Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, attualmente indagato per l'omicidio di Chiara Poggi dopo la riapertura del caso. La donna, sorpresa dalla richiesta, avrebbe avuto un attacco di panico, come rivelato dal legale del 37enne, Angela Taccia.L'avvocato ha confermato che il malore della madre è stato provocato proprio da quella domanda inaspettata. Tuttavia, l'identità della nuova persona di interesse non è stata resa nota, e lo stesso legale dichiara di non avere alcuna conoscenza in merito. L'episodio, avvenuto nel corso di un colloquio in caserma, ha sollevato dubbi e timori nella famiglia Sempio, che continua a dichiararsi estranea alla vicenda. 🔗 Thesocialpost.it

Approfondimenti da altre fonti

Delitto di Garlasco, convocata in caserma la madre di Andrea Sempio - Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, l’uomo indagato dalla Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, è stata convocata dai carabinieri. Proprio nella giornata di oggi verrà ascoltata nella caserma di via Moscova, a Milano, come persona informata sui fatti. Probabilmente gli inquirenti parleranno con lei circa alcuni elementi legati ai movimenti del figlio la mattina del delitto come, ad esempio, gli orari degli spostamenti dello stesso Sempio, amico del fratello della vittima, e lo scontrino del posteggio di Vigevano (Pavia) che il ragazzo ... 🔗tg24.sky.it

Delitto di Garlasco, la madre di Andrea Sempio convocata dai carabinieri: “Ha già detto quello che sapeva, non capisco perché risentirla” - Garlasco, 27 aprile 2025 - "Non capisco perché risentirla, nel 2017 aveva già detto quello che sapeva". Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, è stupito della convocazione di Daniela Ferrari, la madre del 37enne indagato nella riaperta indagine per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco del 13 agosto 2007. I genitori di Chiara Poggi: “La nuova indagine? Aperta solo per scagionare Alberto Stasi” La donna è stata infatti convocata dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, delegati dalla Procura di Pavia per le nuove indagini sul delitto di Garlasco, e sarà ascoltata nella ... 🔗ilgiorno.it

Delitto di Garlasco, la madre di Andrea Sempio si rifiuta di rispondere ai carabinieri - Era un suo diritto e lo ha esercitato. Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, convocata oggi dai carabinieri di Milano nell’ambito dell’ indagine della Procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi, si è astenuta. La donna ha lasciato il Comando provinciale dell’Arma, in via Moscova, senza rilasciare dichiarazioni. La donna ha seguito il consiglio dell’avvocato Massimo Lovati che all’Ansa aveva spiegato: “Ho consigliato alla signora Daniela Ferrari di astenersi”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Delitto di Garlasco, spunta un nuovo nome nelle indagini: “È un ex Vigile del Fuoco” - Nelle scorse ore è spuntato un nuovo nome nelle indagini sul delitto di Garlasco. Un nome che i Carabinieri, lunedì scorso, hanno fatto a Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio al momento unico ... 🔗fanpage.it

Delitto di Garlasco: i legali di Sempio "lasciate in pace la madre di Andrea" - AGI - "Lasciate in pace la madre di Andrea. È molto scossa dopo la convocazione dai carabinieri e sta male". L'avvocata Angela Taccia riferisce lo stato d'animo della signora Daniela Ferrari, la madre ... 🔗msn.com

Chiara Poggi, Alberto Stasi, Andrea Sempio: una “terza persona” ascoltata dai carabinieri può riscrivere il delitto di Garlasco - Il giallo del 13 agosto 2007. Chi è il testimone misterioso? Traballa l’alibi dello scontrino? La madre di Sempio conosce il nome e ha “crisi di panico” dopo il crollo all’interrogatorio: “Lasciatela ... 🔗msn.com