Garlasco (Pavia), 30 aprile 2025 – Una domanda dei carabinieri su un’altra persona. È questo che avrebbe provocato un attacco di panico a Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, il 37enne indagato nelle riaperte indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. La donna è stata ascoltata in caserma lunedì scorso. "Io ero rimasta in sala d’attesa, non ho assistito e non avrei potuto in quanto difensore dell’indagato", spiega l’avvocata Angela Taccia, che lunedì mattina aveva accompagnato dai carabinieri a Milano la mamma di Sempio come amica di famiglia. Intervistata ieri sull’emittente televisiva Antenna3, l’avvocata ha poi reso noto il particolare della domanda su questa "terza persona", che conferma pur non volendone rivelare l’identità."Io il nome di questa persona non l’avevo mai sentito – ribadisce al telefono Taccia – non lo conosco, né lo conosce Andrea né suo padre, al quale lo abbiamo chiesto". 🔗 Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco, il mistero della terza persona e l'attacco di panico della mamma di Sempio: “Non capisco cosa c'entri” (Pavia), 30 aprile 2025 – Una domanda dei carabinieri su un’altra. È questo che avrebbe provocato undia Daniela Ferrari, madre di Andrea, il 37enne indagato nelle riaperte indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto ail 13 agosto 2007. La donna è stata ascoltata in caserma lunedì scorso. "Io ero rimasta in sala d’attesa, non ho assistito e non avrei potuto in quanto difensore dell’indagato", spiega l’avvocata Angela Taccia, che lunedì mattina aveva accompagnato dai carabinieri a Milano ladicome amica di famiglia. Intervistata ieri sull’emittente televisiva Antenna3, l’avvocata ha poi reso noto il particolaredomanda su questa "", che conferma pur non volendone rivelare l’identità."Io il nome di questanon l’avevo mai sentito – ribadisce al telefono Taccia – non lo conosco, né lo conosce Andrea né suo padre, al quale lo abbiamo chiesto". 🔗 Ilgiorno.it

Delitto Garlasco, scontro tra i legali della famiglia di Chiara Poggi e i pm sulla nuova indagine: il mistero sull'intervista alle Iene di Alberto Stasi - Due processi paralleli, due storie legate al tragico passato del delitto di Chiara Poggi, che si intrecciano, seppur gli esiti sono diversi. Andrea Sempio, un nome che è emerso... 🔗leggo.it

Il delitto di Garlasco e il mistero degli otto suicidi, uno era amico di Andrea Sempio: “Nessuno dirà la verità” - Il caso del delitto di Garlasco si è formalmente riaperto con l’indagine a carico di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi. Secondo quanto scrive il settimanale Gente al vaglio degli inquirenti vi sarebbero anche una serie di suicidi avvenuti nella cittadina lombarda dal 2007, anno in cui è stata uccisa Chiara Poggi, per il cui delitto è stato condannato in via definitiva l’allora fidanzato Alberto Stasi, a oggi. 🔗tpi.it

Delitto di Garlasco, Andrea Sempio e il mistero sulla data del fascicolo per omicidio. Alberto Stasi, richiesta per la semilibertà: è in cella da 10 anni - La difesa di Andrea Sempio, finito di nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco del 2007 e già archiviato nel 2017 e poi di fatto anche nel 2020, ha depositato alla Procura... 🔗leggo.it

Delitto di Garlasco, il mistero della terza persona e l'attacco di panico della mamma di Sempio: “Non capisco cosa c'entri” - Daniela Ferrari, madre dell’indagato, è stata ascoltata in caserma lunedì scorso e si è sentita male. L’avvocata del figlio: “Un nome che non avevo mai sentito”, ma non sa cosa ha risposto la donna ... 🔗ilgiorno.it

Nel caso Garlasco spunta una terza persona “mai apparsa nell’inchiesta”. E la madre di Sempio si è sentita male sentendo il suo nome - Parla l’avvocata Angela Taccia: “Nell’interrogatorio i carabinieri hanno chiesto a Daniela Ferrari di riferire su una persona che fino ad ora non abbiamo mai sentito”. Un ignoto 1, un mister X che la ... 🔗msn.com

Nove rivelazioni nantu à u crimine di Garlasco: l'inchieste si stendenu - Le indagini sul delitto di Garlasco, che ha scosso l’Italia, si arricchiscono di nuovi elementi. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Giornu, un nome inedito è emerso, attirando l’attenzione dei ... 🔗notizie.it