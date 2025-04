Delitto di Garlasco | i legali di Sempio lasciate in pace la madre di Andrea

lasciate in pace la madre di Andrea. È molto scossa dopo la convocazione dai carabinieri e sta male". L'avvocata Angela Taccia riferisce lo stato d'animo della signora Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio che è stata sentita il 28 aprile come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Pavia in cui il figlio è accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. "Non ho assistito ovviamente all'interrogatorio, non essendo lei indagata, ma l'ho accompagnata e ha già avuto un crollo emotivo appena scesa dal taxi, spaventata dalla massiccia presenza dei giornalisti - dice la legale all'AGI -. Era una situazione che sarebbe stata difficilissima per chiunque. Poi mi ha riferito che ha dichiarato subito di volersi avvalere della facoltà di non rispondere. I carabinieri hanno però continuato a farle domande, nonostante avesse esercitato la facoltà di non parlare, e lei si è agitata ancora di più".

