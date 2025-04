Delitto di Garlasco dopo Sempio spunta un altro nome

Delitto di Garlasco, la svolta dopo 18 anni: indagato Andrea Sempio, l’amico del fratello di Chiara Poggi - A diciotto anni dal delitto di Chiara Poggi, dopo la condanna definitiva di Alberto Stasi, c’è un nuovo indagato al vaglio della Procura di Pavia: si tratta di Andrea Sempio, amico di Marco Poggi, il fratello della ragazza uccisa a 26 anni nel 2006: fu sentito da subito ed era già stato al centro di indagini per tracce di Dna trovate sotto le unghie di Chiara Poggi, nella cui stanza si intratteneva spesso: accuse poi archiviate. 🔗secoloditalia.it

Delitto Garlasco, veleni e querele dopo il prelievo del DNA di Andrea Sempio: ‘Macchinazione’ - Omicidio Chiara Poggi: Andrea Sempio si è sottoposto al test salivare Botta e risposta senza esclusioni di colpi tra legali. Una “macchinazione” contro un “ragazzo innocente” già sottoposto “clandestinamente” al prelievo del DNA. Puntuale alle 10:00 di giovedì 13 marzo Andrea Sempio si è presentato nella caserma Montebello della sezione investigazioni scientifiche dei carabinieri di Milano per sottoporsi al test salivare nella terza inchiesta aperta dalla Procura di Pavia – dopo quelle del 2016-17 e 2020-21 per individuare una pista alternativa o il concorso nell’omicidio di Chiara ... 🔗notizieaudaci.it

Delitto di Garlasco, Andrea Sempio indagato 18 anni dopo l'omicidio: è l'amico del fratello di Chiara Poggi - Possibile svolta nelle indagini sul delitto di Garlasco: Andrea Sempio indagato 18 anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi 🔗notizie.virgilio.it

Delitto di Garlasco, non c'è solo il nome di Andrea Sempio nelle indagini bis - Non c'è solo il nome di Andrea Sempio, nelle indagini bis sul delitto di Garlasco. Sempio, che nel 2007 era tra i ... La donna risponde. Poco dopo si sente male, esce dalla caserma in lacrime. Non ci ... 🔗ilgiornale.it

Delitto di Garlasco, colpo di scena/ “Madre di Andrea Sempio colta da malore quando ha sentito un terzo nome” - Delitto di Garlasco: la madre di Andrea Sempio sarebbe stata colta dal malore quando ha sentito un terzo nome durante le ... 🔗ilsussidiario.net

Garlasco, spunta un nuovo nome. Colta da malore la mamma di Andrea Sempio: «Non capisco cosa c'entri questa persona» - La 65enne si è sentita male di fronte ai pm in caserma a Milano. Gli avvocati: «Perché non l'hanno sentita in procura?» Si è avvalsa della facoltà di non rispondere la madre di Andrea Sempio, Daniela ... 🔗informazione.it