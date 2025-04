Delitto di Ana Maria Henao morto suicida l' ex marito David Knezevich il 37enne accusato dell' omicidio della milionaria e in carcere dal 2024

suicidato nella cella del carcere di Miami in cui era detenuto; la notizia è stata confermata lunedì dal suo avvocato, come riportano i giornali americani. È stato trovato morto in cella David Knezevich, il 37enne arrestato a maggio 2024 per il presunto coinvolgimento nella 🔗 Ilgiornaleditalia.it - Delitto di Ana Maria Henao, morto suicida l'ex marito David Knezevich, il 37enne accusato dell'omicidio della milionaria e in carcere dal 2024 L'uomo si sarebbeto nella cella deldi Miami in cui era detenuto; la notizia è stata confermata lunedì dal suo avvocato, come riportano i giornali americani. È stato trovatoin cella, ilarrestato a maggioper il presunto coinvolgimento nella 🔗 Ilgiornaleditalia.it

Si infittisce il giallo dell’ereditiera Ana Maria Henao: morto in carcere l’ex marito, era accusato di averla uccisa e fatta sparire - David Knezevich, l’ex marito dell’ereditiera scomparsa Ana Maria Henao, è morto in carcere. Il 37enne, accusato di aver ucciso e fatto sparire la Henao, era in attesa di giudizio per presunto omicidio e occultamento di cadavere. L’uomo è stato trovato senza vita nella sua cella del Centro federale di detenzione di Miami. Il suo legale ha chiesto pubblicamente che sia fatta luce sulle cause della sua morte, anche se tutti i dettagli del caso propendono per un suicidio. 🔗ilfattoquotidiano.it

David Knezevich trovato morto in carcere: accusato dell'omicidio della moglie Ana Maria Henao - E' stato trovato morto in carcere David Knezevich, 37 anni, l'uomo d'affari americano accusato di aver rapito e ucciso in Spagna la moglie da cui era separato, l'ereditiera statunitense di origini colombiane Ana Maria Henao, 40 anni. Le ricerche della donna si erano estese anche in Veneto, nei pressi di Cogollo del Cengio, in provincia di Vicenza. A riferire della morte - riporta la Cnn citando l'Associated Press - è stato ieri il suo avvocato difensore, Jayne Weintraub, precisando che l'uomo è stato trovato morto nella sua cella, senza fornire altri particolari. 🔗quotidiano.net

