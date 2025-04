Del Piero stava sul ca**o a tutti | rivelazione bomba in diretta | VIDEO

diretta di TvPlay si è parlato anche di Alessandro Del Piero e una rivelazione nei suoi riguardi non è passata inosservata Può un campione come Alessandro Del Piero suscitare antipatia? Difficile immaginarlo, visto che l’ex Capitano della Juventus si è sempre contraddistinto per la sua grande correttezza dentro e fuori dal campo.Nell’ultima diretta di TvPlay si è parlato anche di Alessandro Del Piero (Foto Lapresse) – TvPlay.itEppure, secondo Daniele Portanova, il suo comportamento in campo – nei confronti degli avversari – non era poi così “amichevole”. L’ex difensore di Bologna e Siena, tra le altre, ha avuto modo di rispondere a diverse domande nell’ultima diretta di TvPlay e in particolare si è soffermato proprio sulla differenza percepita all’esterno tra Totti e Del Piero. 🔗 Tvplay.it - “Del Piero stava sul ca**o a tutti”: rivelazione bomba in diretta | VIDEO Nell’ultimadi TvPlay si è parlato anche di Alessandro Dele unanei suoi riguardi non è passata inosservata Può un campione come Alessandro Delsuscitare antipatia? Difficile immaginarlo, visto che l’ex Capitano della Juventus si è sempre contraddistinto per la sua grande correttezza dentro e fuori dal campo.Nell’ultimadi TvPlay si è parlato anche di Alessandro Del(Foto Lapresse) – TvPlay.itEppure, secondo Daniele Portanova, il suo comportamento in campo – nei confronti degli avversari – non era poi così “amichevole”. L’ex difensore di Bologna e Siena, tra le altre, ha avuto modo di rispondere a diverse domande nell’ultimadi TvPlay e in particolare si è soffermato proprio sulla differenza percepita all’esterno tra Totti e Del. 🔗 Tvplay.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Clizia Incorvaia racconta le ultime settimane di Eleonora Giorgi: “Stava male ma dava forza a tutti, aveva un sorrido stupendo” - Clizia Incorvaia racconta le ultime settimane di Eleonora Giorgi Clizia Incorvaia racconta le ultime settimane di vita di Eleonora Giorgi, l’attrice scomparsa nella mattinata di lunedì 3 marzo in seguito a una lunga malattia. Intervistata da Gente, l’influencer ricorda l’ultimo incontro tra suo figlio, Gabriele, e la nonna, avvenuto in clinica il 14 febbraio scorso: “Eleonora era così felice, si era sistemata al meglio, era seduta in poltrona e aveva un sorriso stupendo. 🔗tpi.it

Ex Milan, Costacurta: “Sacchi stava sulle palle a tutti. L’avrebbero mandato via …” - Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ad Arrigo Sacchi, suo allenatore in rossonero 🔗pianetamilan.it

Zona ex Fossati. Tutti i progetti di Merizzi - SONDRIO Anche questo significa avere a cuore la propria città: individuare storie da "riscrivere". Una di queste è senz’altro quella del Cotonificio Fossati di Sondrio, il cui scheletro fa pessima mostra di sé in uno spazio magnifico, incastonato tra vigneti e montagne a poche decine di metri in linea d’aria da Castel Masegra. Perché non trasformarlo da inquietante spazio abbandonato a cuore pulsante della città? La proposta, che è una sorta di "concorso di idee" arriva dal noto alpinista-scrittore-guida alpina-patrono della Val di Mello Jacopo Merizzi. 🔗ilgiorno.it

Cosa riportano altre fonti

“Del Piero stava sul ca**o a tutti”: rivelazione bomba in diretta | VIDEO. 🔗Approfondimenti da altre fonti