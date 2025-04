Del Piero | Inter in crisi ma Champions League può riaccendere tutto

Inter un po' segnata da questo momento negativo dovuto alle 3 sconfitte consecutive. La semifinale di Champions League contro il Barcellona può essere un'opportunità per Alessandro Del Piero.SITUAZIONE DELICATA – L'Inter è reduce dalla debacle contro la Roma a San Siro dove esce sconfitta 1-0 facendo intravedere non solo i nerazzurri sulle gambe e poco lucidi ma anche una squadra che senza i titolari, alcuni ruoli chiave, fa molta fatica. Alessandro Del Piero, a Sky Sport, sottolinea che la squadra di Simone Inzaghi arriva alla sfida europea non in perfette condizioni ma che un incontro simile, se sei un campione, ti stimola e ti fa reagire: «Sono due situazioni diverse tra Paris Saint-Germain e l'Inter. La squadra francese ha già fatto il suo dovere in campionato. Mentalmente è un po più scarica, mentre i numeri fatti registrare sono alti.

