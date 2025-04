Del Piero esalta Kvaratskhelia | “L’ha fatto in un secondo A me lo spiegarono quando avevo 8 anni”

Kvaratskhelia ha propiziato il gol di Dembélé, che ha deciso la semifinale d'andata di Champions League tra Arsenal e PSG. La giocata di Kvara è stata esaltata da Del Piero. 🔗 Kvichaha propiziato il gol di Dembélé, che ha deciso la semifinale d'andata di Champions League tra Arsenal e PSG. La giocata di Kvara è statata da Del. 🔗 Fanpage.it

Del Piero esalta Kolo Muani: «La Juve ne aveva tremendamente bisogno. Vlahovic è un falso problema, ecco perché» - di Redazione JuventusNews24Alex Del Piero ha parlato così ai microfoni di Sky prima di Juve PSV: tutte le dichiarazioni sul match dei bianconeri L’ex calciatore Alex Del Piero ha parlato nel pre-partita di Juve PSV sfida di Champions League, ai microfoni di Sky Sport. PAROLE – «Kolo Muani è un grandissimo acquisto che aveva già fatto vedere grandissime qualità. La Juve ne aveva tremendamente bisogno, è un giocatore che ti dà opzioni diverse rispetto a Vlahovic. 🔗juventusnews24.com

Del Piero non ci sta: «Incredibile annullare un gol così per quel fuorigioco». La reazione dell’ex Juve alla rete di Kvaratskhelia - di Redazione JuventusNews24Del Piero ha commentato la rete di Kvaratskhelia annullata per fuorigioco. Le parole dell’ex Juventus Alessandro Del Piero, a Sky Sport, ha commentato la rete dell’ex Napoli Kvaratskhelia annullata per fuorigioco nel primo tempo di PSG-Liverpool. Le dichiarazioni dell’ex Juventus. DEL PIERO – «Incredibile annullare un gol così per fuorigioco. Mi viene da ridere, è incredibile. 🔗juventusnews24.com

Del Piero esalta Kvaratskhelia: “L’ha fatto in un secondo. A me lo spiegarono quando avevo 8 anni” - Kvicha Kvaratskhelia ha propiziato il gol di Dembélé, che ha deciso la semifinale d'andata di Champions League tra Arsenal e PSG ... 🔗fanpage.it

Gol annullato a Kvaratskhelia, Del Piero non ci sta: “Mi viene da ridere, è incredibile” - E’ un peccato. Sarebbe stato un gol bellissimo", ha detto Del Piero mentre scorrevano le immagini della rete annullata a Khvicha Kvaratskhelia, passato nella finestra del calciomercato invernale ... 🔗msn.com

Del Piero: "Incredibile annullare un gol stupendo come quello di Kvaratskhelia" - Un tiro a giro "alla Del Piero", anche se col mancino a rientrare sul palo opposto. Una magia, quella di Kvaratskhelia, che aveva portato in vantaggio il PSG contro il Liverpool, prima ... 🔗m.tuttojuve.com