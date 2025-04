Defibrillatore scarico 65enne muore d' infarto in farmacia

farmacia per fare un elettrocardiogramma perché non si sentiva bene, ma poco dopo è morto d’infarto. Polemica sulla morte di un 65enne a Cavallasca, in provincia di Como, per un Defibrillatore scarico.Cosa è successoDopo essersi accorto che Francesco Ceramella, 65 anni. 🔗 Today.it - Defibrillatore scarico, 65enne muore d'infarto in farmacia Era andato inper fare un elettrocardiogramma perché non si sentiva bene, ma poco dopo è morto d’. Polemica sulla morte di una Cavallasca, in provincia di Como, per un.Cosa è successoDopo essersi accorto che Francesco Ceramella, 65 anni. 🔗 Today.it

San Fermo della Battaglia (Como), 65enne muore d'infarto in farmacia: il defibrillatore installato nella piazza vicina era scarico - L'uomo lamentava dalla sera prima un dolore al braccio e al petto e doveva fare un elettrocardiogramma. Mentre aspettava l’esito, si è sentito male ed è caduto a terra. Il prolungato massaggio cardiaco praticatogli non è bastato per salvarlo. Polemiche anche pe il ritardo dell'ambulanza 🔗tgcom24.mediaset.it

Como, muore d’infarto fuori dalla farmacia: defibrillatore era scarico - Un malore improvviso e il tentativo di salvarlo Francesco Ceramella, 65 anni, si era recato in farmacia a Cavallasca, nel Comasco, perché non si sentiva bene. Aveva chiesto di effettuare un elettrocardiogramma, ma poco dopo ha avuto un infarto fatale. Il farmacista, accortosi della gravità della situazione, ha immediatamente avviato le manovre di rianimazione, mentre una collaboratrice si è precipitata a recuperare il defibrillatore presente nella piazza del paese. 🔗dayitalianews.com

San Fermo della Battaglia (Como), 65enne muore d'infarto in farmacia: il defibrillatore installato nella piazza vicina era scarico - Tragedia a San Fermo della Battaglia, in provincia di Como, dove un uomo di 65 anni, Francesco Ceramella, è stato colpito da un infarto mentre si trovava all'interno di una farmacia. Il defibrillatore ... 🔗msn.com

Va in farmacia per un controllo al cuore, si sente male e muore: scarico il defibrillatore in piazza - A San Fermo, nel Comasco: il 65enne doveva fare un elettrocardiogramma, mentre aspettava l’esito si è accasciato: 20 minuti di massaggio cardiaco non sono ... 🔗milano.repubblica.it

Como. Va in farmacia per un controllo al cuore, ma viene colto da infarto e muore. Il defibrillatore nella piazza del paese era scarico - Colto da un infarto in farmacia, dove si era recato per fare un elettrocardiogramma, non ce l'ha fatta: il defibrillatore installato nella piazza vicina è risultato infatti scarico e non è bastato il ... 🔗quotidianosanita.it