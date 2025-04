Decine di bandiere palestinesi ignorate durante il funerale di Papa Francesco? No! Il video è vecchio

video, così come alcuni fotogrammi dello stesso, per sostenere che durante il funerale di Papa Francesco siano state sventolate numerose bandiere palestinesi. Secondo la narrazione proposta, la scena attribuita alla celebrazione del 2025 non sarebbe stata inquadrata dalla RAI. In realtà, la clip risale a diversi anni fa.Per chi ha frettaNel video manca la struttura centrale dove è stata posta la bara di Papa Francesco.La clip risulta ripresa e pubblicata il 25 dicembre 2023.Alcuni dei fedeli indossano i cappellini rossi di Natale.AnalisiLa scena viene così riportata, tramite un video condiviso via Facebook:MAI INQUADRATE DALLA ATTENTA REGIA RAIGUARDA: bandiere palestinesi sono state issate al funerale di Papa Francesco in VaticanoIsraele, in particolare, non ha inviato alcuna delegazione ufficiale al funerale. 🔗 Circola un, così come alcuni fotogrammi dello stesso, per sostenere cheildisiano state sventolate numerose. Secondo la narrazione proposta, la scena attribuita alla celebrazione del 2025 non sarebbe stata inquadrata dalla RAI. In realtà, la clip risale a diversi anni fa.Per chi ha frettaNelmanca la struttura centrale dove è stata posta la bara di.La clip risulta ripresa e pubblicata il 25 dicembre 2023.Alcuni dei fedeli indossano i cappellini rossi di Natale.AnalisiLa scena viene così riportata, tramite uncondiviso via Facebook:MAI INQUADRATE DALLA ATTENTA REGIA RAIGUARDA:sono state issate aldiin VaticanoIsraele, in particolare, non ha inviato alcuna delegazione ufficiale al. 🔗 Open.online

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

25 aprile di pace e libertà. Bandiere palestinesi e ucraine insieme a tricolore e arcobaleno - Che sia sobria o meno, la festa del 25 aprile continua a far discutere e ad alimentare polemiche. Le indicazioni del Governo legate al rispetto per la morte di Papa Francesco ieri mattina a Cesena hanno trovato centinaia di persone pronte a celebrare con orgoglio la ricorrenza laica più importante del nostro Paese, al ritmo delle note della banda, che erano quelle di ‘Bella Ciao’ e non di una festa in discoteca. 🔗ilrestodelcarlino.it

25 aprile, a Milano palestinesi contestano Sala. A Roma bruciate bandiere Nato e Ue - (Adnkronos) – Cortei per il 25 aprile oggi a Milano e Roma. La giornata procede senza intoppi, ma con qualche contestazione nella piazza milanese e qualche tensione nella Capitale. Il corteo di Milano per celebrare il 25 aprile è giunto a metà pomeriggio in piazza Duomo, dove si susseguono gli interventi istituzionali. Migliaia le persone presenti […] L'articolo 25 aprile, a Milano palestinesi contestano Sala. 🔗.com

25 aprile, a Milano palestinesi contestano Sala. A Roma bruciate bandiere Nato e Ue - (Adnkronos) – Cortei per il 25 aprile oggi a Milano e Roma. La giornata procede senza intoppi, ma con qualche contestazione nella piazza milanese e qualche tensione nella Capitale. Il corteo di Milano per celebrare il 25 aprile è giunto a metà pomeriggio in piazza Duomo, dove si susseguono gli interventi istituzionali. Migliaia le persone presenti […] 🔗periodicodaily.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Turchia, migliaia a Istanbul in sostegno dei palestinesi di Gaza - A Istanbul decine di migliaia di manifestanti sono scesi in piazza in sostegno dei palestinesi di Gaza. La folla ha marciato fino all’iconica piazza Sultanahmet sventolando bandiere turche e ... 🔗msn.com

Milano, decine di migliaia per la Palestina: la polizia carica e arresta - Centinaia di bandiere palestinesi, striscioni, cori, interventi e azioni contro aziende e banche accusate di sostenere Israele. Sono state decine di migliaia le persone scese ieri in strada a ... 🔗informazione.it

Turchia, Istanbul in piazza in sostegno dei palestinesi di Gaza: decine di migliaia di persone - (LaPresse) A Istanbul decine di migliaia di manifestanti sono scesi in piazza in sostegno dei palestinesi di Gaza. La folla ha marciato fino all'iconica piazza Sultanahmet sventolando bandiere ... 🔗video.corriere.it