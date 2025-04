DaziTrump | faremo accordo equo con Cina

faremo un accordo commerciale equo con la Cina", afferma assicurando volontà di intesa. Alle case costruttrici concede più tempo per affrontare la transizione.Ma avverte:producete negli Usa o sarete "massacrate". Trump torna ad attaccare Powell:il presidente della Fed "non sta facendo un buon lavoro". E festeggiando i suoi primi 100 giorni alla Casa Bianca, li definisce i migliori di "qualsiasi altra amministrazione Usa". "L'età dell' oro è appena iniziata", rilancia. 🔗 7.52 Il presidente Usa Trump allenta i dazi sulle auto. "uncommercialecon la", afferma assicurando volontà di intesa. Alle case costruttrici concede più tempo per affrontare la transizione.Ma avverte:producete negli Usa o sarete "massacrate". Trump torna ad attaccare Powell:il presidente della Fed "non sta facendo un buon lavoro". E festeggiando i suoi primi 100 giorni alla Casa Bianca, li definisce i migliori di "qualsiasi altra amministrazione Usa". "L'età dell' oro è appena iniziata", rilancia. 🔗 Servizitelevideo.rai.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Meloni alla Casa Bianca: “Italia sempre più protagonista”. Trump soddisfatto: “Faremo accordo equo con Ue” - Il bilaterale si è concluso e i due leader si sono soffermati a discutere con i cronisti, chiarendo alcuni punto affrontati nell'incontro. Trump ha accettato l'invito di Meloni per una visita a Roma, in cui sarebbe possibile per il Tycoon incontrare i vertici dell'Ue L'articolo Meloni alla Casa Bianca: “Italia sempre più protagonista”. Trump soddisfatto: “Faremo accordo equo con Ue” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Meloni alla Casa Bianca: “Sono qui per rendere l’Occidente grande”. Trump soddisfatto: “Faremo accordo equo” - Il bilaterale si è concluso e i due leader si sono soffermati a discutere con i cronisti, chiarendo alcuni punto affrontati nell'incontro. Trump ha messo in chiaro che il 2% del Pil per la Difesa non è abbastanza, mentre Meloni ha annunciato l'intenzione dell'Italia di acquistare più Gnl dagli Usa e di aprire eventualmente una collaborazione sul nucleare L'articolo Meloni alla Casa Bianca: “Sono qui per rendere l’Occidente grande”. 🔗ildifforme.it

Dazi, Trump assicura: “Faremo accordo con la Cina, ma deve essere equo” - Il presidente americano, Donald Trump, ha celebrato i primi 100 giorni del suo secondo mandato con un comizio a Macomb, in Michigan, uno degli ‘swing states’ che gli hanno consegnato a novembre le chiavi della Casa Bianca. Preceduto dalle ormai classiche note di ‘Ymca‘ dei Village People e ‘God bless the Usa‘ di Lee Greenwood il presidente è stato accolto dal boato dei suoi sostenitori, salendo su un palco dove campeggiavano cartelli con le scritte “JOBS! JOBS! JOBS!”, “THE GOLDEN AGE,” “BUY AMERICAN HIRE AMERICAN,” “INVESTING IN AMERICA,” e “THE AMERICAN DREAM IS BACK”. 🔗lapresse.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Dazi, Trump assicura: Faremo accordo con la Cina, ma deve essere equo; Guerra dei dazi, Trump: faremo accordo equo con la Cina; Dazi, il giorno dell’Italia. Trump: «Faremo accordo equo con Ue e ci aggiusteremo con la Cina; Dazi, Trump promette novità sulle tariffe alla Cina: Lunedì ne saprete di più. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Dazi, Trump assicura: “Faremo accordo con la Cina, ma deve essere equo” - Il presidente americano, Donald Trump, ha celebrato i primi 100 giorni del suo secondo mandato con un comizio a Macomb, in Michigan, uno degli ‘swing states’ che gli hanno consegnato a novembre le chi ... 🔗msn.com

Dazi, Trump: avremo un accordo equo con la Cina - Donald Trump alleggerisce i dazi sulle auto mostrando "flessibilità" e concedendo più tempo ai costruttori per affrontare la transizione. (ANSA) ... 🔗msn.com

Guerra dei dazi, Trump: faremo accordo equo con la Cina - Stiamo parlando attivamente con la Cina per un accordo equo, proclama Donald Trump con i giornalisti. Del resto la sua portavoce, Karoline Leavitt, ieri aveva affermato che "i colloqui con Pechino ... 🔗tg.la7.it