Trump commenta le notizie sulle difficoltà per l’economia cinese, colpita dai Dazi Usa al 145%. “È triste sentirlo” e “a un certo punto spero che faremo un accordo con la Cina. Non vogliamo i prodotti cinesi se non ci tratteranno equamente”, ha detto il tycoon durante la riunione di gabinetto alla Casa Bianca. 🔗 Lapresse.it - Dazi, Trump: “Non sono contento delle difficoltà della Cina, spero in un accordo” “I cinesi stanno andando male” e “non voglio che accada“. Così il presidente americano Donaldcommenta le notizie sulleper l’economia cinese, colpita daiUsa al 145%. “È triste sentirlo” e “a un certo puntoche faremo uncon la. Non vogliamo i prodotti cinesi se non ci tratteranno equamente”, ha detto il tycoon durante la riunione di gabinetto alla Casa Bianca. 🔗 Lapresse.it

