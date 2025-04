Dazi Trump assicura | Faremo accordo con la Cina ma deve essere equo

Trump, ha celebrato i primi 100 giorni del suo secondo mandato con un comizio a Macomb, in Michigan, uno degli ‘swing states’ che gli hanno consegnato a novembre le chiavi della Casa Bianca. Preceduto dalle ormai classiche note di ‘Ymca‘ dei Village People e ‘God bless the Usa‘ di Lee Greenwood il presidente è stato accolto dal boato dei suoi sostenitori, salendo su un palco dove campeggiavano cartelli con le scritte “JOBS! JOBS! JOBS!”, “THE GOLDEN AGE,” “BUY AMERICAN HIRE AMERICAN,” “INVESTING IN AMERICA,” e “THE AMERICAN DREAM IS BACK”.“Le aziende vogliono tornare qui grazie ai Dazi”, ha detto Trump alla folla, assicurando che “decine” di aziende stanno investendo nello Stato e presto i risultati si vedranno in termini di posti di lavoro. “Mi avevano detto che sarebbe stato difficile vincere qui”, ha detto Trump ricordando la vittoria del 5 novembre, “ma abbiamo vinto alla grande”. 🔗 Lapresse.it - Dazi, Trump assicura: “Faremo accordo con la Cina, ma deve essere equo” Il presidente americano, Donald, ha celebrato i primi 100 giorni del suo secondo mandato con un comizio a Macomb, in Michigan, uno degli ‘swing states’ che gli hanno consegnato a novembre le chiavi della Casa Bianca. Preceduto dalle ormai classiche note di ‘Ymca‘ dei Village People e ‘God bless the Usa‘ di Lee Greenwood il presidente è stato accolto dal boato dei suoi sostenitori, salendo su un palco dove campeggiavano cartelli con le scritte “JOBS! JOBS! JOBS!”, “THE GOLDEN AGE,” “BUY AMERICAN HIRE AMERICAN,” “INVESTING IN AMERICA,” e “THE AMERICAN DREAM IS BACK”.“Le aziende vogliono tornare qui grazie ai”, ha dettoalla folla,ndo che “decine” di aziende stanno investendo nello Stato e presto i risultati si vedranno in termini di posti di lavoro. “Mi avevano detto che sarebbe stato difficile vincere qui”, ha dettoricordando la vittoria del 5 novembre, “ma abbiamo vinto alla grande”. 🔗 Lapresse.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Il caos dazi taglia le gambe a Usa, Ue e Cina: ecco di quanto possono calare Pil e commerci. La California: «Faremo causa a Trump» - Dopo il caos diplomatico, arrivano i timori per l’economia. La guerra commerciale commerciale scatenata da Donald Trump – contro Pechino, ma non solo – comincia a far sentire tutto il proprio peso sugli scambi commerciali, al punto da aver convinto la World Trade Organization a tagliare le stime sul commercio mondiale. Nel 2025, secondo il Wto, gli scambi caleranno tra lo 0,2% e l’1,5% proprio in seguito ai dazi americani. 🔗open.online

Obiettivo dazi zero, la promessa di Meloni: "Trump? Faremo del nostro meglio, niente pressione" - "Sappiamo che siamo in un momento difficile, vediamo come andrà nelle prossime ore. Faremo del nostro meglio, come sempre. Sicuramente sono consapevole di quello che rappresento e di quello che sto difendendo". Alla cerimonia di consegna dei Premi Leonardo, a Villa Madama, e a meno di 48 ore dall'incontro alla Casa Bianca con Donald Trump, Giorgia Meloni sintetizza così la delicata situazione internazionale che si è venuta a creare con la decisione degli Stati Uniti di introdurre nuovi dazi. 🔗iltempo.it

USA, No a proposta UE di zero dazi su auto e industria, giovedì incontro Meloni-Trump, la premier: "È un momento difficile, faremo del nostro meglio" - Washington avrebbe suggerito che alcuni dei dazi potrebbero essere compensati con un aumento degli investimenti e delle esportazioni. Gli Stati Uniti respingono la proposta presentata dall'Unione Europea per una rimozione completa dei dazi sulle auto e su tutti i beni industriali. La proposta 🔗ilgiornaleditalia.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Borse e dazi, le news di oggi. Trump: “Con la Cina faremo un accordo ma dovrà essere equo”; La Cina risponde ai dazi di Trump: Non ci faremo intimidire dal bullismo; Dazi, Meloni alla Casa Bianca. Trump: Faremo un accordo con l'Ue al 100%; Asse sui valori e aumento dell'import: Meloni ammorbidisce Trump. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Trump e il discorso dei 100 giorni: “Dazi, accordo equo con la Cina. Auto? Massacreremo chi non produce in Usa” - Tanti i temi toccati dal presidente Usa nel comizio tenuto in Michigan in occasione dei primi 100 giorni alla Casa Bianca ... 🔗msn.com

Dazi, Fmi: “Notevoli ribassi delle stime ma non recessione”. Trump: “Faremo buon accordo con Pechino” - Donald Trump si è detto “molto fiducioso” su un accordo commerciale con l’Ue. Accogliendo la premier Giorgia Meloni, il presidente americano ha risposto così a chi gli chiedeva se fosse fiducioso sul ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Trump, faremo un accordo con l'Ue al 100% - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha assicurato che l'accordo con l'Ue sui dazi si farà al 100%. (ANSA) ... 🔗ansa.it