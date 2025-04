Dazi Donald Trump è una furia | Inizia l’età dell’oro chi lo farà sarà massacrato!

Dazi doganali. Al centro delle discussioni ci saranno i comparti automobilistico e agricolo, settori chiave per entrambe le economie. Durante i tre giorni di visita, Akazawa incontrerà figure di primo piano dell'amministrazione statunitense, tra cui Scott Bessent, segretario al Tesoro, e Jamieson Greer, rappresentante per il commercio. Il ministro ha dichiarato prima della partenza dall'aeroporto Haneda: «Vorrei andare avanti, anche solo di uno o due passi».Il precedente round negoziale, tenutosi a metà aprile, si era concluso senza risultati concreti, aumentando la pressione su Tokyo per arrivare a un'intesa bilaterale vantaggiosa.

La Cina risponde ai dazi di Donald Trump, crollano le borse in Europa - Il 4 aprile la Cina ha risposto con fermezza all’offensiva commerciale lanciata dal presidente statunitense Donald Trump, imponendo a sua volta dazi doganali del 34 per cento su tutti i prodotti importati dagli Stati Uniti. Leggi 🔗internazionale.it

Donald Trump annuncia una pausa immediata di 90 giorni sui dazi reciproci. Solo alla Cina tariffe al 125%. Al 10% per tutti gli altri - Il presidente degli Usa Donald Trump ha autorizzato una pausa di 90 giorni sui dazi reciproci che si applica a tutti i Paesi tranne alla Cina. Con il provvedimento, i dazi reciproci a tutti i Paesi del mondo vengono abbassati al 10%, mentre quelli per la Cina vengono aumentati fino al 125%. «Considerata la mancanza di rispetto dimostrata dalla Cina nei confronti dei mercati mondiali, con la presente aumento la tariffa doganale applicata alla Cina dagli Stati Uniti d’America al 125%, con effetto immediato», ha scritto Trump sul suo social Truth. 🔗open.online

Donald Trump: "Resistete, non sarà facile ma con i dazi vinceremo" | Il segretario al Tesoro pronto a dimettersi - La ricetta del ministro dell'Economia italiano Giorgetti: "Valutare la sospensione del Patto Ue per aiutare le imprese" 🔗tgcom24.mediaset.it

