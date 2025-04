Riminitoday.it - Davide che consegna piadine torna da Affari Tuoi a mani vuote: cambia il pacco da 200 mila euro

E' finita nel peggiore dei modi l'avventura di, concorrente riccionese disu Raiuno. Come ha detto sistematicamente in tutte le puntate in cui era semplice "pacchista" nella vitae cascioni, aprendo così sulla prima rete nazionale uno scenario di profonda. 🔗 Riminitoday.it