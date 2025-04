Davide Ancelotti ha già scelto dove sarà la sua prossima squadra la prima da allenatore

prossima stagione il figlio di Ancelotti allenerà da solo seguendo le orme di Carletto: si è unito all'agenzia di rappresentanza di David Villa. 🔗 Dallastagione il figlio diallenerà da solo seguendo le orme di Carletto: si è unito all'agenzia di rappresentanza di David Villa. 🔗 Fanpage.it

Ancelotti svela come ha scelto l’ultimo rigorista di Atletico Madrid-Real Madrid: ridono tutti - Carlo Ancelotti ha raccontato come il Real Madrid ha scelto i rigoristi e in particolare l'ultimo, preferendo Rudiger a Endrick. Un sollievo per il brasiliano.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Il Real Madrid ha scelto il sostituto di Ancelotti: Florentino Perez lo vuole prima del Mondiale per Club - Il Real Madrid ha scelto il sostituto di Carlo Ancelotti: è Xabi Alonso. Florentino Perez lo vuole prima del Mondiale per Club e sta già lavorando per liberarlo dal Bayer Leverkusen.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Tu sai come si vince un Mondiale | Niente Ancelotti: il Brasile ha scelto il nuovo ct - Tu sai come si vince un Mondiale | Niente Ancelotti: il Brasile ha scelto il nuovo ct"> Dopo l’umiliazione contro l’Argentina, il Brasile riflette sul futuro della sua panchina: Dorival Júnior è in bilico e il sogno Ancelotti si complica. Ma spunta un’alternativa di lusso. Il Maracanã è stato teatro di una delle sconfitte più dolorose della storia recente del calcio brasiliano. La Seleção, travolta per 4-1 dall’Argentina, ha mostrato tutti i suoi limiti, lasciando un’ombra pesante sul futuro della squadra. 🔗napolipiu.com

Davide Ancelotti ha già scelto dove sarà la sua prossima squadra, la prima da allenatore - Dalla prossima stagione il figlio di Ancelotti allenerà da solo seguendo le orme di Carletto: si è unito all'agenzia di rappresentanza di David Villa ... 🔗fanpage.it

Ancelotti ha scelto il prossimo club, annuncio UFFICIALE - Carlo Ancelotti è uno dei tanti allenatori che nel corso delle ultime settimane è stato accostato con molta insistenza alla Roma. Il suo contratto con il Real Madrid scade nel 2026, ma senza nessun ... 🔗asromalive.it

Squalificato Carlo Ancelotti, il figlio Davide: "Eravamo in contatto durante il match del Real" - Carlo Ancelotti ha dovuto assistere alla vittoria stiracchiata del suo Real Madrid con l'Alaves dalla tribuna, mentre al suo posto si è presentato il figlio Davide. Nel post-vittoria, in ... 🔗tuttomercatoweb.com