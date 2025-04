David Juventus | il canadese dice no alla prima offerta dell’Inter ma può strizzare l’occhio alla corte di quel club! Ecco come stanno le cose

Jonathan David può tornare nel mirino del mercato Juve. O forse no. A far luce sulla situazione del canadese è Fanatik. Il quotidiano turco ha rivelato che il numero 9 del Lille ha rifiutato una prima offerta di 6 milioni di euro all'anno per 5 stagioni da parte dell'Inter. In questo scenario può inserirsi il Fenerbahce.

