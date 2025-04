Daria Bignardi | A Gerusalemme dove tutti guardano al Conclave

Nella Chiesa del Santo Sepolcro, tra i fedeli che fanno il tifo per il cardinale bergamasco Pierbattista Pizzaballa. Mentre gli aerei vanno a bombardare Gaza 🔗 Vanityfair.it

Daria Bignardi: «No Other Land è bellissimo e dovrebbero vederlo tutti. Soprattutto Donald Trump» - Presentato a Berlino, realizzato da un collettivo israelo-palestinese e ora candidato all'Oscar, il documentario racconta la storia degli abitanti arabi di un villaggio in Cisgiordania costantemente distrutto dalle ruspe e poi ricostruito dalle famiglie che ci vivono 🔗vanityfair.it

Caso Alberto Trentini, Daria Bignardi: «Cosa possiamo fare di buono per lui? Averlo a cuore» - Sono quattro mesi che il cooperante veneziano è in carcere a Caracas, in Venezuela. Nonostante gli appelli dei genitori al governo, le campagne online, il suo caso sembra avere poco appiglio per i media e l'opinione pubblica 🔗vanityfair.it

Lucio Corsi, parla Daria Bignardi, che lo portò in tv: «Lo chiamai per il suo mondo interiore: aveva ciò che serve per un momento estremo» - «Non c’è stata una semifinale, noi volevamo proprio lui, era perfetto», Daria Bignardi contattata da Open, ricorda la sua esperienza con Lucio Corsi, quando scelse il cantautore toscano, secondo classificato al Festival di Sanremo, come resident della sua trasmissione L’assedio in onda sul Nove. «Ricordo che era l’anno del Covid, non avevamo pubblico in studio, allora abbiamo pensato di prendere una band e mi è venuto in mente Lucio. 🔗open.online

Daria Bignardi: «A Gerusalemme, dove tutti guardano al Conclave» - Nella Chiesa del Santo Sepolcro, tra i fedeli che fanno il tifo per il cardinale bergamasco Pierbattista Pizzaballa. Mentre gli aerei vanno a bombardare Gaza

Daria Bignardi: «Qui, a sud di Hebron, dove i coloni sparano» - Nel villaggio di At-Tuwani, sotto controllo civile e militare israeliano, la vita di ogni giorno è quella che si vede nel documentario premio Oscar No Other Land ... 🔗vanityfair.it