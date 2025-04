Dance Call 2025 | Mille Ballerini Animano l' Emilia-Romagna con Spettacoli e Competizioni

Edizione da ricordare e tramandare, quella di 'Dance Call 2025', naturale prosecuzione di 'Danzando in Tour', la kermesse Uisp Modena che dal 2012 anima palestre, palazzetti e teatri di tutta la Regione Emilia-Romagna. Numeri incredibili di partecipazione: 38 società di cui 27 affiliate Uisp appartenenti ai comitati di Parma, Reggio Emilia, Bologna e ovviamente Modena per un totale di 800 Ballerini in scena, supportati da oltre 30 coreografi e insegnanti a cui si sono aggiunti i 200 partecipanti alle 'battle' di hip hop e breaking andate in scena alla Tenda il 16 marzo.Insomma, Mille Ballerini e freestyler in tutto ad animare la regione in un percorso iniziato il 22 febbraio al PalaMolza e conclusosi il 6 aprile al Teatro De André di Casalgrande (Reggio Emilia), mentre i record di pubblico si sono avuti nella tappa del PalaMolza del 16 marzo (950 persone tra i vari turni) e al Palasport di Fiorano il 15 marzo (620 spettatori totali).

Dance Call, mille tra ballerini, ballerine e freestyler per la kermesse Uisp che ha battuto ogni record; Open Call FuoriFormato 2025; RiGenerAzioni: la call del Network Internazionale Danza Puglia per under 35. #sponsor; NID PLATFORM 2025. Open call. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Dance Call 2025: Mille Ballerini Animano l'Emilia-Romagna con Spettacoli e Competizioni - Edizione memorabile di Dance Call 2025 con 800 ballerini e 200 freestyler in Emilia-Romagna tra spettacoli e battle. 🔗sport.quotidiano.net

Le 12 ballerine di Arci Soliera hanno brillato alla finale regionale Dance Call 2025 - Le 12 ballerine di Arci Soliera hanno brillato alla finale regionale Dance Call 2025 di Uisp, tenutasi domenica 6 aprile al Teatro Fabrizio De Andrè di Casalgrande. Tra i successi mietuti dalle ... 🔗temponews.it