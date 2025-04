Dall’intelligenza artificiale impatto positivo sulla medicina

artificiale sta trasformando la nostra vita e la nostra prospettiva di salute grazie a strumenti innovativi per la diagnosi, la cura e la gestione delle malattie. L'analisi di enormi quantità di dati permette agli algoritmi dell'intelligenza artificiale di identificare schemi complessi e supportare i medici nella diagnosi precoce di malattie come il cancro e le patologie cardiovascolari; in chirurgia i robot assistiti Dall'intelligenza artificiale sono da tempo protagonisti nella sala operatoria e sono sempre più utilizzati per l'altissima precisione di esecuzione e la conseguente minore invasività e tempo di recupero. Inoltre l'Ai è impiegata nella personalizzazione delle terapie, nell'elaborazione di modelli predittivi e nell'ottimizzazione delle risorse sanitarie, per un sistema più efficiente e accessibile: un'escalation che sembra sempre più veloce e inarrestabile, ma che presenta anche tanti punti da chiarire.

