Dall’IA impatto positivo sulla medicina

Unlimitednews.it - Dall’IA impatto positivo sulla medicina MILANO (ITALPRESS) – L’intelligenza artificiale sta trasformando la nostra vita e la nostra prospettiva di salute grazie a strumenti innovativi per la diagnosi, la cura e la gestione delle malattie. L’analisi di enormi quantità di dati permette agli algoritmi dell’intelligenza artificiale di identificare schemi complessi e supportare i medici nella diagnosi precoce di malattie come il cancro e le patologie cardiovascolari; in chirurgia i robot assistiti dall’intelligenza artificiale sono da tempo protagonisti nella sala operatoria e sono sempre più utilizzati per l’altissima precisione di esecuzione e la conseguente minore invasività e tempo di recupero. Inoltre l’Ai è impiegata nella personalizzazione delle terapie, nell’elaborazione di modelli predittivi e nell’ottimizzazione delle risorse sanitarie, per un sistema più efficiente e accessibile: un’escalation che sembra sempre più veloce e inarrestabile, ma che presenta anche tanti punti da chiarire. 🔗 Unlimitednews.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

PlayStation, Sony sta lavorando ai personaggi controllati dall’IA, un video leak mostra Aloy con l’Intelligenza Artificiale - Stando ad un nuovi report di The Verge, Sony sta esplorando nuove frontiere del gaming con l’intelligenza artificiale. Un video trapelato mostra un prototipo di Aloy, la protagonista di Horizon Forbidden West, in grado di rispondere in modo naturale ai giocatori grazie a un sistema avanzato di IA. Questa tecnologia, sviluppata internamente da Sony insieme a Guerrilla Games, rappresenta un primo passo verso un nuovo modo di interagire con i personaggi nei videogiochi. 🔗game-experience.it

Unicorno Europa. La strada seguita dall’Ue sull’IA è giusta, ora non bisogna smarrirsi - Negli ultimi dieci anni, in Europa sono stati investiti oltre 425 miliardi di dollari nel settore tecnologico, quasi dieci volte tanto rispetto a quanto speso nel decennio precedente (45 miliardi). Una delle conseguenze di questa immissione di denaro è stato l’aumento degli unicorni, le aziende da almeno un miliardo di dollari, che sono passati da meno di 20 a circa 350. Una crescita costante, visto che nel 2020 erano 44 mentre alla fine del 2021 già 89. 🔗formiche.net

Tudor Juve, Sabatini non ha dubbi: «Il primo impatto sarà molto positivo. Vi dico la mia sull’obiettivo Champions League» - di Redazione JuventusNews24Tudor Juve, Sabatini: «Il primo impatto sarà molto positivo». Il suo commento in esclusiva a Juventusnews24 Sandro Sabatini ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com. Ecco le sue dichiarazioni su Tudor. SABATINI – «Tudor ha già dimostrato in altri club anche importanti, al Marsiglia, alla Lazio, in Turchia di avere un buonissimo impatto nei primi mesi poi lui va in difficoltà sul lungo – medio periodo. 🔗juventusnews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Dall'IA impatto positivo sulla medicina; Dall'IA impatto positivo sulla medicina; Dall'IA impatto positivo sulla medicina; Per un commercialista su due l’IA avrà un impatto positivo sul settore. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Dall’IA impatto positivo sulla medicina - MILANO (ITALPRESS) - L’intelligenza artificiale sta trasformando la nostra vita e la nostra prospettiva di salute grazie a strumenti innovativi per la di ... 🔗italpress.com

Il futuro dell’IA è oggi, già il 70% degli italiani la usa al lavoro - Un’indagine uscita recentemente – dal titolo “La nostra vita con ... che l’Intelligenza Artificiale generativa avrà un impatto positivo nei settori della scienza e della medicina, nonché ... 🔗msn.com

L’impatto dell’IA nelle costruzioni: l’indagine della Commissione Lavoro della Camera - (Adnkronos) - La Commissione Lavoro della Camera dei deputati ha concluso un’indagine sull’impatto dell’Intelligenza Artificiale sul mondo del lavoro presentando un documento conclusivo che indica alc ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it