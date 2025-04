Dalle Paralimpiadi alla condanna La truffa di bici e orologi di lusso | un anno e 4 mesi all’ex campione

biciclette in carbonio, orologi Rolex e apparecchi elettronici Apple da acquistare con grossi sconti ottenuti grazie al legame con gli sponsor. Ma dietro l'affare proposto alle persone più vicine si nascondeva un raggiro. Il ciclista paralimpico campione mondiale Fabio Anobile, 31 anni, è stato condannato dal tribunale di Monza a 16 mesi di reclusione e 500 euro di multa per truffa. Il 31enne dovrà pagare anche il risarcimento dei danni a due delle tre vittime che si sono costituite parti civili al processo davanti al giudice Carlo Ottone De Marchi. I fatti contestati ad Anobile risalgono a un periodo tra il 2021 e il 2022. Da un 55enne residente a Merate, l'atleta si è fatto pagare quasi 16.500 euro per l'acquisto di 15 bici in carbonio proponendo grazie alle sue conoscenze uno sconto del 60%, ma i modelli non sono mai arrivati.

