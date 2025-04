Dalle Olimpiadi a OnlyFans | con quelle curve la medaglia è assicurata

OnlyFans è riuscita a riscuotere un successo incredibile: ecco come ha fatto a conquistare tutti e a divenire così popolare.Ha twerkato come se non ci fosse un domani, dopo aver vinto la medaglia più importante della sua carriera. Un bronzo niente male che, alle Olimpiadi, assume ancora più valore. E il video di quel suo balletto della felicità, in men che non si dica, aveva fatto sia il giro dei social network in generale che del world wide web.Dalle Olimpiadi a OnlyFans: con quelle curve la medaglia è assicurata (Instagram) – Ilveggente.itIl perché è presto detto. Innanzitutto è piaciuto che un’atleta festeggiasse con così tanta enfasi il suo traguardo, ma è piaciuto anche il fatto che a twerkare fosse una sportiva dal fisico scolpito. Perché, diciamocelo, la bellissima Alysha Newman ha delle curve di quelle che non esiteremmo a definire pericolosissime. 🔗 Ilveggente.it - Dalle Olimpiadi a OnlyFans: con quelle curve la medaglia è assicurata Anche suè riuscita a riscuotere un successo incredibile: ecco come ha fatto a conquistare tutti e a divenire così popolare.Ha twerkato come se non ci fosse un domani, dopo aver vinto lapiù importante della sua carriera. Un bronzo niente male che, alle, assume ancora più valore. E il video di quel suo balletto della felicità, in men che non si dica, aveva fatto sia il giro dei social network in generale che del world wide web.: conla(Instagram) – Ilveggente.itIl perché è presto detto. Innanzitutto è piaciuto che un’atleta festeggiasse con così tanta enfasi il suo traguardo, ma è piaciuto anche il fatto che a twerkare fosse una sportiva dal fisico scolpito. Perché, diciamocelo, la bellissima Alysha Newman ha dellediche non esiteremmo a definire pericolosissime. 🔗 Ilveggente.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Prima medaglia per la Nuova Zelanda ai Mondiali di sci alpino con Alice Robinson. Ma alle Olimpiadi… - Una giornata memorabile per l’Italia ai Mondiali di sci alpino, ma a far festa è stata anche la Nuova Zelanda, con la prima medaglia iridata della sua storia. Una fenomenale Alice Robinson ha conquistato l’argento, inchinandosi solo all’inarrivabile Federica Brignone, ma al termine di una prestazione comunque eccezionale da parte della neozelandese. Robinson ha concluso a 93 centesimi da Brignone, unica a restare “vicina” all’azzurra, visto che il resto del mondo è arrivato ad oltre due secondi e mezzo dalla valdostana. 🔗oasport.it

Atletica, nasce la 4×100 mista alle Olimpiadi. L’Italia può sognare un quartetto da medaglia? - Rivoluzione di peso per l’atletica alle Olimpiadi: a Los Angeles 2028 non si gareggerà nella staffetta mista di marcia (abbandonata dopo il poco brillante debutto della scorsa estate a Perugia), ma debutterà la 4×100 mista. La staffetta veloce con la contemporanea partecipazione di uomini e donne era stata riconosciuta come “disciplina ufficiale” da World Athletics poche settimane fa ed ecco che è prontamente arrivata la ribalta a cinque cerchi. 🔗oasport.it

Il liceo Scacchi vince le olimpiadi di Problem Solving: medaglia d'oro nella finale a Cesena - Hanno conquistato il gradino più alto del podio nelle Olimpiadi di Problem Solving. A tre anni dallo storico successo, il liceo Scacchi di Bari, è tornato a trionfare nella fase nazionale della competizione che si svolge nell'Università di Cesena. Gli artefici della vittoria sono stati gli... 🔗baritoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Foto su OnlyFans per arrotondare: bufera sui tuffatori della Gran Bretagna; Dalle Olimpiadi a OnlyFans: con quelle curve la medaglia è assicurata. 🔗Ne parlano su altre fonti