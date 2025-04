Dalle ballerine alle Mary Jane dalle décolleté agli stivali | per piedi visibilmente glamour

Il tessuto tecnico oggi veste tutte le calzature più femminili in cima alle wishlist di stagione, a partire dalle ballerine (che hanno rilanciato il mesh) per arrivare a slingback, décolleté e Mary Jane.

