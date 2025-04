Dalla ragazzina in ospedale dopo serata di alcol e cocaina alla rete di 17 spacciatori che in Brianza vendevano droga in chat e ai rave

In un letto d'ospedale a 17 anni dopo una serata di abusi, tra alcol e droga. È iniziata proprio dal ricovero all'ospedale San Gerardo di Monza di una minorenne lo scorso anno l'indagine della polizia di Stato che ha portato a sgominare una rete di spacciatori. Nei guai sono finite 17 persone.

