Dalla ragazzina in ospedale dopo serata di alcol e cocaina alla rete di 17 spacciatori che in Brianza vendevano droga in chat e ai rave

ospedale a 17 anni dopo una serata di abusi, tra alcol e droga. È iniziata proprio dal ricovero all’ospedale San Gerardo di Monza di una minorenne lo scorso anno l’indagine della polizia di Stato che ha portato a sgominare una rete di spacciatori. Nei guai sono finite 17 persone. 🔗 Monzatoday.it - Dalla ragazzina in ospedale dopo serata di alcol e cocaina alla rete di 17 spacciatori che in Brianza vendevano droga in chat e ai rave In un letto d’a 17 anniunadi abusi, tra. È iniziata proprio dal ricovero all’San Gerardo di Monza di una minorenne lo scorso anno l’indagine della polizia di Stato che ha portato a sgominare unadi. Nei guai sono finite 17 persone. 🔗 Monzatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Dalla ragazzina in ospedale dopo serata di alcol e cocaina alla rete di 17 spacciatori che in Brianza vendevano droga in chat e ai rave - In un letto d’ospedale a 17 anni dopo una serata di abusi, tra alcol e droga. È iniziata proprio dal ricovero all’ospedale San Gerardo di Monza di una minorenne lo scorso anno l’indagine della polizia di Stato che ha portato a sgominare una rete di spacciatori. Nei guai sono finite 17 persone... 🔗monzatoday.it

Catanzaro, due uomini trovati morti e un terzo in ospedale dopo una serata passata insieme - I cadaveri di due uomini di 46 anni e 39 anni di cui non si conoscono le generalità sono stati trovati a Falerna, sulla fascia tirrenica lametina, in Calabria. Una terza persona si troverebbe invece in ospedale. Secondo le prime notizie, sembra che i tre avessero trascorso la serata insieme. Tra le ipotesi non si esclude quella di un’overdose. 🔗tg24.sky.it

Ragazzina stuprata dopo serata in discoteca: arrestato 17enne - Un 17enne casertano è stato arrestato dai carabinieri della tenenza di Gaeta per violenza sessuale aggravata nei confronti di una minorenne. Il provvedimento, emesso dal Tribunale per i Minori di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica, arriva in seguito ad un'indagine che ha portato... 🔗casertanews.it

Su questo argomento da altre fonti

Dalla ragazzina in ospedale dopo serata di alcol e cocaina alla rete di 17 spacciatori che in Brianza vendevano droga in chat e ai rave; Bimba di 5 anni muore dopo un'operazione alle tonsille in Francia: indaga la Procura di Torino; Litiga con la mamma e scappa dall'ospedale, 13enne violentata dopo una serata a base di alcol e droghe; Jennifer Alcani morta a 13 anni: la serata a bere (di nascosto) con gli amici più grandi, la corsa a 150 km/h. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Livorno, botte fra due ragazzine fuori dalla discoteca: una di loro in ospedale con l'unghia rotta - LIVORNO. Si sono prese a botte in via del Vecchio Lazzeretto, fuori dalla discoteca “The Cage”, poi una di loro è stata portata al pronto soccorso con un’unghia rotta dai volontari della Svs. Momenti ... 🔗msn.com

Litiga con la mamma e scappa dall'ospedale, 13enne violentata dopo una serata a base di alcol e droghe - Scappa dall'ospedale dove è ricoverata dopo aver litigato con la mamma, va a fare serata a base di alcol ... È stata la stessa ragazzina a raccontarlo una volta fatto ritorno all'ospedale ... 🔗msn.com

Ragazzina di 12 anni precipita dal quinto piano di un palazzo - Una ragazzina di 12 anni si trova ricoverata in gravissime condizioni dopo essere precipitata ... Asti caduta nella serata di ieri 19 marzo. (Fanpage.it) Trasferita all’Ospedale Infantile ... 🔗informazione.it