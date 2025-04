Dalla prossima stagione Davide Ancelotti sarà allenatore – in solitaria – di un club di Liga Marca

Dalla prossima stagione, Davide Ancelotti sarà alla guida di una squadra in qualità di primo allenatore. A riferirlo sono i colleghi di Marca, che dedicano al figlio d’arte un lungo approfondimento sulle colonne del loro sito online. Ve ne proponiamo un estratto.Marca: Davide Ancelotti allenerà un club Dalla prossima stagione“Il suo periodo come allenatore in seconda sta per concludersi”, esordisce Marca riferendosi ad Ancelotti jr. “Questa è una decisione che non ha nulla a che vedere con il futuro del padre o con la scelta che Carletto farà nel prossimo futuro. Davide ritiene che sia giunto il momento di farsi avanti, uscire dal suo guscio e accettare la sfida di gestire un club. È una decisione meditata, ponderata e presa con determinazione”, si legge.Leggi anche: Ancelotti non allenerà il Brasile. 🔗 Ilnapolista.it - Dalla prossima stagione, Davide Ancelotti sarà allenatore – in solitaria – di un club di Liga (Marca) La gavetta è finita:alla guida di una squadra in qualità di primo. A riferirlo sono i colleghi di, che dedicano al figlio d’arte un lungo approfondimento sulle colonne del loro sito online. Ve ne proponiamo un estratto.allenerà un“Il suo periodo comein seconda sta per concludersi”, esordisceriferendosi adjr. “Questa è una decisione che non ha nulla a che vedere con il futuro del padre o con la scelta che Carletto farà nel prossimo futuro.ritiene che sia giunto il momento di farsi avanti, uscire dal suo guscio e accettare la sfida di gestire un. È una decisione meditata, ponderata e presa con determinazione”, si legge.Leggi anche:non allenerà il Brasile. 🔗 Ilnapolista.it

