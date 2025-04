Dalla Mostra Mercato alla musica | si accende l' Area sacra Griso Laboccetta

Musica, spettacoli ed intrattenimento: il centro di Mercato San Severino si accende con "Note in Strada" - Giovedì 6 marzo, a partire dalle 18, il centro di Mercato San Severino si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto con Note in Strada, un evento che unisce musica dal vivo, intrattenimento per bambini e spettacoli itineranti. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra i commercianti e... 🔗salernotoday.it

Thermocene, una mostra di musica, architettura, cinema e arte nelle Antiche Ghiacciaie di Mercato Centrale Torino - A Torino fa tappa una mostra unica, un progetto che include un'installazione video, performance dal vivo e una sinfonia visiva e sonora creata in alta quota, tutte svolte in più sedi e in tappe successive per esplorare il concetto di cooperazione e interconnessione degli esseri umani nell’era dei... 🔗torinotoday.it

Lookman Juve, si accende il mercato attorno all’attaccante! Il prezzo fissato dall’Atalanta e la concorrenza: tutte le novità - di Redazione JuventusNews24Lookman Juve, si accende il mercato attorno all’attaccante: il prezzo fissato dall’Atalanta e la concorrenza, ultime dopo il caso scoppiato a Bergamo A Bergamo è scoppiato in queste ultime settimane il caso Lookman. Tuttomercatoweb ha provato a fare il punto su quanto sappiamo ad oggi e soprattutto su quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi. La situazione è intricata e tutto lascia pensare a una sua partenza in estate. 🔗juventusnews24.com

