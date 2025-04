Dalla fiducia al fatturato | tracollo di industria e imprese

fiducia dei consumatori e delle imprese, crolla il fatturato dell’industria e dei servizi e tutti i segnali per l’economia italiana sono tutt’altro che confortanti. Pesa, di certo, il clima di incertezza con la guerra dei dazi avviata dagli Usa di Donald Trump. Ma non solo. Tra Istat e Confindustria il governo raccoglie solo segnali negativi.Dalla fiducia al fatturato, a picco imprese e industriePartiamo dai dati Istat sul clima di fiducia dei consumatori e sull’indicatore composito delle imprese. Scendono entrambi: per i consumatori si passa da 95,0 a 92,7, per le imprese da 93,2 a 91,5. L’istituto di statistica sottolinea come l’indice di fiducia delle imprese sia in calo “per il terzo mese consecutivo, portandosi al livello più basso da marzo 2021”. Invece per i consumatori si registra “un generalizzato peggioramento delle opinioni” per il secondo mese consecutivo. 🔗 Lanotiziagiornale.it - Dalla fiducia al fatturato: tracollo di industria e imprese Scende ladei consumatori e delle, crolla ildell’e dei servizi e tutti i segnali per l’economia italiana sono tutt’altro che confortanti. Pesa, di certo, il clima di incertezza con la guerra dei dazi avviata dagli Usa di Donald Trump. Ma non solo. Tra Istat e Confil governo raccoglie solo segnali negativi.al, a piccoe industriePartiamo dai dati Istat sul clima didei consumatori e sull’indicatore composito delle. Scendono entrambi: per i consumatori si passa da 95,0 a 92,7, per leda 93,2 a 91,5. L’istituto di statistica sottolinea come l’indice didellesia in calo “per il terzo mese consecutivo, portandosi al livello più basso da marzo 2021”. Invece per i consumatori si registra “un generalizzato peggioramento delle opinioni” per il secondo mese consecutivo. 🔗 Lanotiziagiornale.it

Industria, Istat: a dicembre fatturato -2,7%, -7,2% su anno - (Adnkronos) – Nel mese di dicembre si stima che il fatturato dell’industria, al netto dei fattori stagionali, diminuisca in termini congiunturali del 2,7% in valore e del 2,5% in volume, con dinamiche negative sul mercato interno (-3,0% in valore e -2,7% in volume) e su quello estero (-2,1% in valore e -2,3% in volume). Per […] 🔗periodicodaily.com

A gennaio 2025 cresce il fatturato dell’industria, i dati Istat - ROMA (ITALPRESS) – A gennaio 2025 si stima che il fatturato dell’industria, al netto dei fattori stagionali, aumenti in termini congiunturali del 3,8% in valore e del 4,0% in volume. Si registrano incrementi sia sul mercato interno (+3,9% in valore e in volume) sia su quello estero (+3,6% in valore e +4,4% in volume). Per il settore dei servizi si stima un aumento in termini congiunturali sia in valore (+1,2%) sia in volume (+0,9%), con una dinamica positiva sia nel commercio all’ingrosso (+0,9% in valore e +0,3% in volume) sia negli altri servizi (+1,6% in valore e +1,3% in volume). 🔗unlimitednews.it

Febbraio: calo mensile del fatturato in industria e servizi secondo Istat - A febbraio tornano a diminuire su base mensile l'indice del fatturato dell'industria e quello dei servizi. Così l'Istat. Il fatturato dell'industria, al netto dei fattori stagionali, diminuisce su mese dello 0,4% in valore e dell'1,3% in volume. Mentre su base tendenziale, registra un calo dell'1,5% in valore (-2,2% sul mercato interno e -0,3% su quello estero) e una flessione del 2,1% in volume (con una diminuzione del 3,5% sul mercato interno ed un incremento dello 0,4% su quello estero). 🔗quotidiano.net

