Dalla bottega di Porta Borsari alla partnership con Gardaland Resort La rivoluzione di Pasticceria Flego

partnership di rilievo per dessert d’autore e catering, la Pasticceria guidata dai fratelli Flego cambia tutto 🔗 Gamberorosso.it - Dalla bottega di Porta Borsari alla partnership con Gardaland Resort. La rivoluzione di Pasticceria Flego Con quattro punti vendita, un laboratorio all’avanguardia edi rilievo per dessert d’autore e catering, laguidata dai fratellicambia tutto 🔗 Gamberorosso.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

Almaviva porta l’innovazione digitale a Expo 2025 Osaka: cosa prevede la partnership con Padiglione Italia - Un’esperienza «immersiva e avvolgente» all’insegna della più avanzata innovazione digitale. È quella offerta da Almaviva, gruppo tech italiano, partner di Padiglione Italia, ai visitatori di Expo 2025 Osaka. «Siamo orgogliosi di essere partner di Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka, prestigiosa vetrina internazionale per l’eccellenza e la competitività del Made in Italy», ha commentato Marco Tripi, Ceo del Gruppo Almaviva. 🔗secoloditalia.it

Tenta di sfondare la porta dello studio di fisioterapia, ancora ladri in azione - TRIESTE - Alto, capelli curati, indossa abiti distinti e scarpe alla moda. E' questo l'identikit della persona sulla quarantina che, qualche minuto dopo la mezzanotte, ha tentato di sfondare l'ingresso di uno studio di fisioterapia in via Madonna del mare. L'uomo, come si può vedere dal video che... 🔗triesteprima.it

Il Quartiere di Porta Santo Spirito conferma e rinnova la fiducia a Elia Pineschi, Elia Taverni e Niccolò Pineschi - Arezzo, 10 aprile 2025 – Il Quartiere di Porta Santo Spirito conferma e rinnova la fiducia a Elia Pineschi, Elia Taverni e Niccolò Pineschi Il Consiglio Direttivo del Quartiere di Porta Santo Spirito comunica il rinnovo della fiducia nei confronti dei giostratori Elia Pineschi, Elia Taverni e Niccolò Pineschi, che continueranno il proprio percorso all’interno della squadra gialloblù fino alle competizioni del 2028 comprese. 🔗lanazione.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

“Lo Scrittoio” di Verona compie trent’anni e organizza una mostra sulle stilografiche. 🔗Approfondimenti da altre fonti